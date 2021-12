Carro percorre 13.000 km a base de óleo de dendê

O dendê é um velho conhecido dos baianos. Presente nas moquecas, no acarajé, no caruru e no vatapá, o azeite é indispensável para a culinária típica do estado. E que tal se ele também servir como combustível?

A Ford e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) realizaram um projeto chamado Travessia Interoceânica B100. Nele, duas Ford Ranger XLT 3.0 Diesel se deslocaram até o Peru de uma forma inédita: enquanto uma era abastecida com diesel convencional, a outra possuia 100% biodiesel, produzida a partir de um óleo vegetal, o dendê. Os carros, que percorreram uma distância de aproximadamente 13.000 km, chegaram nessa segunda-feira (30 de julho). A Travessia durou 17 dias, de Salvador até a cidade de Ilo, no Peru, passando também pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, além do Distrito Federal.

A iniciativa do projeto foi do Centro de Desenvolvimento do Produto da Ford com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (Cienam) do Laboratório de Energia e Gás (LEN), o INCT - Energia e Ambiente e o Laboratório de Pesquisa em Química (LPQ). O objetivo era mostrar a necessidade atual de expandir os biocombustíveis na matriz energética brasileira.

No caminho, o grupo viajante chegou a passar por locais onde a temperatura era de até -8°C, além de altitudes de 4.900 m. Segundo o Dr. Leandro Benvenutti, especialista técnico em combustível e lubrificantes para a Ford América do Sul, não ocorreu nenhum problema na Travessia. "O projeto foi muito válido. Nunca tinha sido feito um percurso com biodiesel puro, normalmente o combustível é misturado. Nós esperávamos uma diferença de rendimento entre as Rangers de 10%, mas foi muito menor, de 3% a 5%", explica. Agora, as amostras do óleo vão ser testadas e os veículos analisados, e serão avaliados os efeitos que o óleo pode provocar a longo prazo no motor, os desgastes nas peças e outros fatores. "Ainda vamos receber as informações, mas a avaliação preliminar foi muito boa", complementa Dr. Leandro.

