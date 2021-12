Carro livre de insetos

O padeiro Juvino Dias não sabe ao certo quando as baratinhas começaram a aparecer no seu carro, mas, por trabalhar com alimentos, o ambiente se tornou agradável e propício para os insetos, que logo migraram também para o carro do filho Felipe.

"Algumas vezes preciso transferir coisas do veículo do meu pai para o meu. Mochilas, roupas, ferramentas, foi daí que começaram a aparecer algumas baratinhas no meu carro também e, com o passar do tempo, foram proliferando. É chato e constrangedor, principalmente quando você vai dar carona para alguém e aparece uma baratinha". Para se livrar dos insetos, o estudante colocou inseticidas no carro, as baratinhas pareciam ter sumido, mas alguns dias depois elas voltaram, já que não é possível aplicar veneno sob tecidos e peças do acabamento que acabam virando a moradia por temporada dessas pragas.

"Já tentei colocar remédio, fechar o carro e deixar no sol. Outra vez deixei com a porta aberta para saírem e, da última vez, tentei usar naftalina. Matou algumas, mas não todas".

Algumas empresas de dedetização de Salvador realizam o serviço nos automóveis, garantem a funcionalidade em apenas uma aplicação e ainda garantia de três a seis meses.

Nelson Vanderlei, sócio da dedetizadora A Baratinha, ressalta que "o hábito de comer ou transportar alimentos no veículo favorece a proliferação de pragas, como baratas e, em casos extremos, até ratos". Por isso, para resolver o problema o mais indicado é fazer uma dedetização completa no automóvel para higienizar o ambiente e trazer conforto ao motorista e aos passageiros.

De acordo com Nelson, outro fator que pode contribuir para o surgimento de pragas no automóvel é o local de estacionamento. "Às vezes os carros são estacionados em lugares cheios de focos de baratas, e elas entram no carro, ficam lá e procriam", avisa.

O serviço de dedetização veicular leva em torno de 20 minutos, tempo necessário para a aplicação do produto em pontos estratégicos: abaixo dos carpetes, nos bancos, na parte dianteira e no porta-malas. Geralmente, um gel é aplicado, mas se o local estiver muito infestado, o produto líquido é mais eficiente.

O produto não tem cheiro, o cliente pode já sair com o carro. E o preço da dedetização veicular varia de acordo com o tamanho e o modelo do veículo (R$ 80 a R$ 100), na A Baratinha, o motorista precisa levar o carro até a loja. Já na JW Desinsetização os funcionários vão até o cliente realizar a limpeza, que tem garantia de seis meses e custa em média R$ 120.

