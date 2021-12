Carro do Ano 2013 será revelado nesta quarta-feira

O mais importante e tradicional prêmio da indústria automobilística da América do Sul, a 46ª edição do Carro do Ano acontecerá nesta quarta-feira (7). A cerimônia, que é feita pela revista Autoesporte, promovida pela Editora Globo e conta com o patrocínio da Petrobras, será realizada no Museu Brasileiro da Escultura, o MuBe, em São Paulo. O Jornal A TARDE é o único veículo do Norte-Nordeste do Brasil a participar do evento.

Disputando o título principal, estão no páreo os automóveis: Chevrolet Sonic, Citroën C3, Hyundai HB20, Peugeot 308 e Toyota Etios. Há também outras categorias, que são: Carro Premium do Ano, Picape do Ano, Utilitário do Ano, Utilitário Premium do Ano, Motor até 2.0, Motor acima de 2.0 e Carro Verde do Ano, além de Publicidade do Ano, Site do Ano e Executivo do Ano, e personalidades do setor automotivo no Hall da Fama.

Estão aptos para participar da premiação os carros inéditos e os modelos que passaram por mudanças significativas nestes últimos 12 meses. O prêmio foi criado para que os principais lançamentos pudessem ser reconhecidos. Os ganhadores podem ostentar o título no ano seguinte.

A consultoria PriceWaterhouseCoopers (PwC) é quem faz a auditoria do Carro do Ano 2013, se tornando a responsável por apurar os votos e manter o sigilo do resultado até a cerimônia.

Finalistas das principais categorias:

Carro do Ano

Chevrolet Sonic

Citroën C3

Hyundai HB20

Peugeot 308

Toyota Etios

Carro Premium do Ano

Audi A5

BMW Série 3

Ford Fusion

Mercedes Classe B

Peugeot 508

Utilitário do Ano

Jipe Compass

Honda CR-V

Ford EcoSport

Utilitário Premium do Ano

Audi Q3

Dodge Durango

Lexus RX 350

Picape do Ano

Chevrolet S10

Ford Ranger

RAM 2500

Toyota Hilux

Volkswagen Amarok

Motores até 2.000 cm3

1.4 TFSI Audi A1

1.5 Citroën C3

1.6 16V Nissan March/Versa

1.6 Turbo Mercedes Classe B

2.0 16V Turbo BMW 328i

Motores acima de 2.000 cm3

2.5 16V flex da Ford Ranger

2.8 16V Turbo a diesel Chevrolet S10

3.0 Turbo Lexus iS 300

3.0 V6 Hyundai Azera

3.2 20V Turbo diesel Ford Ranger

