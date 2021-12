Carro dirige sozinho e oferece sala de estar e escritório

Imagine andar de carro sem se preocupar com o trânsito, mas com um detalhe importante: não ninguém no volante. O motorista desse veículo é o próprio carro, que dirige sozinho. O Xchange, que vai ser lançado na 2014 Geneva Motor Show, promete isso.

O automóvel, um sedan elétrico, tem sala de estar e escritório. Os bancos permitem ajuste que vão além dos encontrados nos carros convencionais. Quem quiser conversar, por exemplo, pode colocar as poltronas frente a frente.

O veículo, da marca Rinspeed, também oferece reconhecimento de digital e quatro telas para GPS e entretenimento. Quem quiser assistir um filme, pode transformar o automóvel em um cinema de alta definição. Outra opção é ouvir música, navegar na internet e até experimentar um café expresso italiano da máquina disponível no carro.

Enquanto você trabalha ou relaxa, o veículo dirige e estaciona sozinho.

adblock ativo