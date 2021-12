Carro bom é carro brilhando

Todo motorista deseja ter um carro bonito e bem cuidado. Uma pintura bem tratada, sem riscos e com o brilho sempre valorizam o automóvel. Além das tradicionais lavagens, existem outros tipos de cuidado que podem ajudar a manter o veículo limpinho, como o polimento.

O serviço tem a função de manter o carro limpo, com brilho e sem os arranhões. Pensando em oferecer um serviço personalizado e diferenciado, a loja Driving Club trouxe a Salvador o Ceramic Pro 9H. O produto de origem europeia é um revestimento de pintura capaz não só de eliminar a sujeira com um simples esguicho d'água, sem a necessidade de esponja e sabão, como também evitar que ela se fixe no automóvel. Quanto mais camadas, maior o grau de resistência a riscos e fluidos químicos que poderiam queimar o verniz na carroceria.

Leonardo Damiani, proprietário da loja no bairro de Amaralina, garante que "a aplicação do produto requer um nível de exigência mais complexo do que uma lavagem simples. A aplicação do Ceramic Pro 9H faz uso de técnicas para a retirada das sujeiras na pintura. Faz também a secagem e o polimento da carroceria". Usado em esportivos, carros premium e clássicos, incluindo modelos antigos, o serviço da aplicação do Ceramic Pro 9H varia entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil, dependendo do tamanho do carro. A aplicação é dividida em quatros etapas, incluindo lavagem, polimento, aplicação e secagem do carro. Ao final do processo, o cliente ganha um certificado de garantia de 3 a 5 anos.

Ceramic Pro Light: é um revestimento de pintura com durabilidade de 36 meses. O produto oferece um acabamento de alto brilho, efeito Hidrofóbico, resistência a riscos, resistência química, resistência UV, resistência térmica e Anti-Grafite. Com o efeito Hidrofóbico e Anti-Grafite a superfície permanece limpa e protegida por mais tempo, formando uma ligação permanente para com a pintura , 9H só poderá ser removido por abrasão tornando-se uma camada protetora altamente resistente para proteção da pintura. A formulação única do 9H permitiu que seja multicamadas, o que significa que a espessura do revestimento pode ser aumentada com camadas adicionais, protegendo ainda mais contra riscos.

Ceramic Pro Plastic: é um revestimento exclusivo para plástico e superfícies de borracha, adequado tanto para uso interior quanto exterior. O revestimento irá adicionar um brilho moderado e permanente com o aspecto de novo, sem a necessidade de restauração, deixando também com efeito hidrofóbico.

Ceramic Pro Textile: O produto reduz drasticamente a energia de superfície, do tecido ou camurça, bancos ou tapetes, de modo que quando os líquidos entrarem em contato formarão esferas que escorrem para fora, mantendo o tecido completamente seco. Isso permite que a superfície fique livre de água, poeira e todos os outros líquidos, sem afetar a aparência ou o toque.

Ceramic Pro Wheel: É um tratamento cerâmico avançado para proteção de rodas e pinças de freio. Projetado especificamente para suportar condições extremas, este revestimento cria uma camada permanente de proteção de alta resistência ao calor e atrito.

Ceramic Pro Rain: É um revestimento projetado especificamente para vidros, aumenta a visibilidade repelindo água e permitindo o rolamento em linha reta para fora do vidro, mantendo o vidro limpo por muito mais tempo.

Ceramic Pro Leather: Os produtos são especificos para couro. O revestimento de couro também apresenta um efeito super hidrofóbico de modo que quaisquer derramamentos de líquidos escorrega na superfície e poderá ser facilmente removido sem danos ao couro. A resistência UV do revestimento vai ajudar a reduzir o envelhecimento e manter o couro macio.

