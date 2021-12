Carregue a bagagem com segurança

Julho é mês de férias, e muitas vezes na hora de viajar com a família é preciso organizar o quebra-cabeça antes de sair estrada afora com o carro. Malas, pranchas de surfe e bicicletas precisam ser transportadas com segurança para que os dias de diversão não se transformem em dor de cabeça, com multas indesejadas e até retenção do veículo.

Além do porta-malas, as outras opções para transportar bagagens maiores são suportes que se encaixam na traseira do carro ou no teto do veículo. Alguns carros já são equipados com o rack de teto, que também auxilia na hora de prender o item. Mas não pense que basta colocar tudo em cima do carro e seguir viagem. É preciso conhecer bem todas as regras e os critérios para pegar a estrada com segurança.

Segundo o coordenador de fiscalização do Detran, o capitão Márcio Santos, a regra geral para conduzir a bagagem extra na parte externa do carro é respeitar o que diz a Resolução do Contran nº 349/10. Um dos critérios principais é respeitar as dimensões do veículo. Seja bicicleta, prancha ou demais cargas, os itens não devem ser maiores do que o comprimento ou largura do carro, medindo de uma ponta do retrovisor aberto ao outro. Além disso, as cargas não podem obstruir a visibilidade do motorista, encobrir a placa ou as lanternas de avisos da parte traseira do carro, nem exceder o peso máximo do veículo indicado na documentação.

A Resolução do Contran nº 349/10 determina também que a carga, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 50 cm. A única exceção para essa regra é no caso das bicicletas fixadas em pé na parte superior do veículo. Nesse caso, a altura pode ultrapassar os 50 cm.

Mas caso o suporte fique baixo ou a bike seja grande demais e cubra a placa original ou alguma das luzes de sinalizações, é obrigatório o uso da régua de sinalização. O acessório, encontrado em lojas especializadas, tem características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, possui sistema de sinalização ligado ao sistema elétrico do carro. Após adquirir a régua de sinalização, é necessário ir ao Detran solicitar a segunda placa.

As pranchas seguem as mesmas regras e devem ser transportadas em racks de teto (não basta prendê-la à carroceria com fitas), mas com uma atenção especial aos tamanhos. Pranchas para stand up paddle, por exemplo, são maiores, o que complica o transporte em um carro de passeio, considerando a regra de que a carga não pode exceder as dimensões do veículo.

Mas, além de tomar cuidados nas viagens ou percursos mais longos, é importante seguir as regras também no dia a dia. O professor e bancário Everaldo Augusto pedala há mais de quinze anos. Sempre que vai andar de bicicleta, acomoda as bikes com segurança. "Levo as bicicletas em um suporte acoplado ao carro. Tenho dois suportes, um para automóveis pequenos, que é colocado na parte traseira do carro, e o outro suporte pode ser utilizado por carros pequenos e utilitários, já que é acoplado ao reboque. Em ambos os casos, as bikes são carregadas na parte traseira do automóvel".

Altura máxima já considerando o bagageiro ou o suporte deve ser de 50 cm, e suas dimnesões não podem ultrapassar a carroceria

Multas

As penalidades variam de acordo com a infração praticada. Conduzir veículo com equipamento ou acessório proibido, como colocar um engate de reboque irregular, é infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na habilitação e retenção do veículo. A mesma multa é aplicada para quem transitar com dimensões de carga superiores aos limites estabelecidos.

Já transitar com excesso de peso gera multa de R$ 130,16, acrescida de um valor em função do excesso de peso, quatro pontos no prontuário do condutor, além da retenção do veículo e transbordo da carga excedente.

A multa por cobrir a placa é gravíssima, com sete pontos na CNH, no valor de R$ 293,47.

O artigo 231 do CTB ainda prevê que, se a carga se soltar (bicicleta ou prancha) e for lançada ou arrastada, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.

Suportes

Um automóvel pequeno leva até quatro bikes com muita segurança. Há modelos que levam a bike inteira, com ambas as rodas montadas, outros levam sem a roda dianteira e alguns ainda contam com sistema antifurto e trava com chave.

Para carros que já vêm de fábrica com rack de teto, basta comprar as travessas e fixá-las onde as rodas da bike vão assentadas. Para os automóveis que saem de fábrica sem o rack de teto, é necessário adquirir o kit de fixação, que varia de carro para carro.

Os suportes são vendidos em lojas especializadas de Salvador com preços que variam em função da qualidade, tamanho e tipo de suporte. Os preços partem de R$ 100 a R$ 2 mil.

Há marcas como a Seasucker, Century, Eqmax, Altmayer, Longlife e Transbike, e também a sueca Thule, especialista em racks de alta qualidade para esquis, pranchas de todos os tipos, caiaques e bicicletas e que oferece cinco anos de garantia. Na hora da instalação, certifique-se de que a montagem foi bem executada e que todas as peças estão firmes. Na hora de transportar a bagagem extra, verifique também se a mesma não está balançando.

Pranchas devem ser transportadas na parte externa e superior do veículo. É proibido a fixação apenas com a "fitas rack", sem o rack fixo

