Carmel será a nova revenda Chrysler em Salvador

Salvador vai ganhar em maio a revenda Carmel, exclusiva da marca Chrysler. A nova concessionária Chrysler será localizada na Avenida Vasco da Gama com o Vale do Ogunja, no antigo prédio da revenda FrutosDias. O grupo pernambucano Rota Premium, capitaneado pelo empresário José Ranulfo Queiroz, investe forte na capital baiana, principal "praça" de veículos das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Paula Queiroz, gerente de marketing do Grupo Rota Premium, adiantou que a nova revenda Carmel "ficará no mesmo lugar onde era a Rota Premium antes, no Vale do Ogunjá. Segundo Paula, faltam poucos detalhes para a inauguração da revenda Chrysler. A previsão de inauguração é para maio deste ano. A empresa possui na Bahia - Salvador e Barreiras - lojas das marcas Volvo e Land Rover.

No início deste ano, a Chrysler anunciou redução dos preços praticados em versões dos seus veículos no País. São eles, o Dodge Journey SXT - de R$ 119.900 para R$ 109.900, Dodge Journey R/T - de R$ 129.900 para R$ 122.900, Jeep Cherokee Sport - de R$ 119.900 para R$ 99.900, Jeep Cherokee Limited - de R$ 129.900 para R$ 114.900 e Ram 2500 Laramie - de R$ 199.900 para R$ 184.900

História da Chrysler

O Chrysler Group LLC, formado em 2009 para estabelecer uma aliança global estratégica com a Fiat S.p.A, produz veículos e produtos das marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, SRT e Fiat. Com os recursos, tecnologia e rede mundial de distribuição necessários para competir em escala global, a aliança se desenvolve dentro da cultura de inovação do Chrysler Group, estabelecida por Walter P. Chrysler em 1925, e pela tecnologia complementar da Fiat, que vem desde sua fundação, em 1899.



Sediado em Auburn Hills, Michigan, nos Estados Unidos, o Chrysler Group LLC tem em seu portfólio alguns dos veículos mais reconhecidos do mundo, como os Chrysler 300C e Town & Country, os Jeep Grand Cherokee e Wrangler, o Dodge Journey e a Ram 2500, todos estes oferecidos no Brasil.

