Captur é aprovado em crash test: Latin NCAP e Proteste elogiam

O Renault Captur, fabricado no Brasil, obteve quatro estrelas na proteção de adultos e três na proteção de ocupantes infantis, segundo o teste do Latin NCAP divulgado hoje. O SUV é vendido com quatro airbags de série, controle de estabilidade, cintos com pré-tensionadores e teve a estrutura qualificada como “muito boa” pelo órgão internacional.

A proteção em caso de colisão dianteira foi máxima, para o veículo recém lançado pela Renault no país. Nas pernas e no peito o crash test resultou em quatro estrelas.

"O Captur mostra o potencial da indústria local para produzir e oferecer veículos mais seguros que ultrapassam os requisitos exigidos pelos governos e com bom desempenho mesmo com protocolos mais rígidos como os de hoje. A Renault deve se sentir orgulhosa de poder mostrar a seus consumidores o resultado do teste de batida do Captur. Encorajamos a Renault e outros fabricantes a continuar aperfeiçoando seus modelos para garantir segurança de quatro e cinco estrelas", disse Alexandro Furas, Secretário do Latin NCAP.

O órgão também divulgou uma certa expectativa quanto ao subcompacto Kwid, que será lançado em breve no Brasil, mas que foi reprovado no teste feito com a versão indiana. "Esperamos que tanto a Renault em seus próximos carros quanto o resto da concorrência da região ofereçam de forma veloz esse tipo de segurança de forma padrão básica para todos os latino-americanos", afirmou Furas.

Recentemente, o mesmo teste do órgão reprovou o compacto Chevrolet Ônix, que foi qualificado como perigoso especialmente em caso de impactos laterais. Na ocasião, a Proteste se posicionou contra a venda do veículo no mercado e disse que pediria sua retirada do mercado brasileiro. A Chevrolet se defendeu dizendo que o carro atendia às normas de segurança estabelecidas no Brasil, uma vez que o teste do Latin NCAP ainda não é obrigatório. Esse é um dos pedidos da Proteste e por algumas propostas de lei que tramitam no Congresso.

O Renault Captur, vendido no país com motorização 1.6 16V SCe e 2.0 com câmbio automático de quatro velocidade, ambos flex. No próximo dia 19, uma versão com nova transmissão do tipo CVT será lançada e A TARDE AUTOS estará no evento. Em breve divulgaremos uma avaliação completa do modelo na versão impressa e também aqui, na versão online.

O Latin NCAP e a PROTESTE divulgaram o teste que tem o apoio do Global New Car Assessment Programme (Global NCAP), do International Consumer Research and Testing (ICRT), da Fundação FIA, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Initiative.

