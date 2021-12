Captur chega por a partir de R$ 78.900

O Brasil é o país dos SUV´s. E os modelos lançados por aqui são compactos e urbanos. É o caso do Captur, modelo que chega em toda a rede da Renault este mês com a opções de dois motores, duas transmissões e, inicialmente, em duas versões de acabamento. Se antes o espaço era dos carros populares e das peruas, agora chegou a vez dos utilitários urbanos.

O SUV Captur sai da fábrica do Paraná para brigar com uma legião de utilitários (Jeep Renegade, Honda HR-V, Ford EcoSport, Nissan Kicks, Peugeot 2008, entre outros). Suas dimensões são compactas: 4,33 metros de comprimento, 1,62 metro de altura, 1,81 metro de largura e distância entre-eixos de 2,67 metros. Seu porta-malas comporta 437 litros.

O Captur tem como versão de entrada a Zen com valor divulgado de R$ 78.900). Vem equipado com o motor 1.6 16V SCe, de 120 cv a 5.500 rpm), similar ao da dupla Sandero e Logan. O câmbio manual é de cinco marchas.

De série, vem com quatro airbags, controles eletrônicos de estabilidade (ESP) e de tração (ASR), assistente de partida em rampas (HSA) e suporte para cadeirinhas Isofix. Destaca-se pela direção eletro-hidráulica, coluna de direção com regulagem da altura, ar-condicionado, rodas de liga leve de 17 polegadas e vidros elétricos. Há também alarme perimétrico, chave-cartão, comandos de áudio e celular na coluna de direção, banco do motorista com regulagem de altura, travamento automático das portas a 6 km/h, luzes diurnas em led, retrovisores rebatíveis e piloto automático com indicador e limitador de velocidade. O Captur traz central multimídia Media Nav, mais câmera de ré, por R$ 1.990. A pintura em dois tons custa mais R$ 1.400.

A outra versão é a Intense e, assim, o Captur custa R$ 88.490 e vem com motor 2.0 16V (148 cv/143 cv a 5.750 rpm), o mesmo do Duster, com caixa automática de quatro marchas. A Renault traz rodas de 17″ com acabamento diamantado, apoio de braço, central multimídia Media Nav com tela de sete polegadas touchscreen, câmera de ré, ar condicionado digital, sensor de chuva, sensor crepuscular e faróis de neblina com função Cornering Light. DE opcionais, estão os bancos revestidos em couro (R$ 1.500) e a pintura em dois tons (R$ 1.400).

adblock ativo