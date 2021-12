Captiva 2016 chega com visual aventureiro e mais barata

Lançado no Brasil em 2008, o Chevrolet Captiva 2016 começa a desembarcar nas lojas da marca a partir desta semana. As mudanças visuais foram poucas, o atrativo principal do modelo é sem dúvidas o custo beneficio. O modelo que antes custava R$ 115.390 será vendido por R$ 103.990, uma retração de R$ 11.400.

Visualmente, o modelo ganhou apliques esportivos nas portas, para-lamas e para-choques e Rodas escurecidas. Mesmo mais barato, o modelo oferece itens de conforto e tenoclogia para os ocupantes. Entre os itens de série estão cintos de segurança com pré-tensionadores, controles de estabilidade e de tração, freio de estacionamento elétrico, teto solar, monitoramento da pressão dos pneus, partida do motor por controle remoto e central multimídia MyLink com câmera de ré.

Sob o capô, o SUV continua oferecendo o motor 2.4 Ecotec de 184 cv a 6.700 rpm e 23,8 mkgf a 4.900 rpm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas com opção de trocas na alavanca. O modelo ainda possui ainda a função "Eco Mode", para maior economia de combustível, com trocas de marcha em rotações mais baixas.

O Captiva 2016 estreia duas novas opções de cores: Cinza Ashen e Prata Switchblade.

adblock ativo