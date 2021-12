Capô transparente surge no Salão de NY

"Eu realmente acredito que os próximos 25 anos serão extremamente dinâmicos e empolgantes em relação às novas tecnologias, que levarão a indústria automobilística a níveis jamais alcançados antes", disse Dr. Wolfgang Epple, diretor global de tecnologia e pesquisa da Jaguar Land Rover, ao anunciar uma das novidades tecnológicas da marca para o Salão do Automóvel de Nova York, que abre as portas na próxima quarta-feira (16).

Epple está fazendo referência ao "Capô Transparente", uma tecnologia pioneira desenvolvida pela Jaguar Land Rover, que permite ao motorista de seus veículos uma visão geral do terreno à sua frente, projetada virtualmente no capô do carro. O sistema capta imagens de câmeras posicionadas na grade dianteira do veículo e as projetam no capô, criando um Head-up Display. Isso permite que os integrantes do veículo vejam através da parte dianteira do carro como se ela fosse transparente.

O Capô Transparente vai estrear no carro-conceito Land Rover Discovery Vision Concept, ele vai mostrar todas as tendências tecnológicas das marcas britânicas para o futuro. O Concept será a base da nova linha de SUVs premium da Land Rover e terá design com linhas arrojadas para unir versatilidade e capacidade para qualquer tipo de terreno.

A ideia desses sistemas de ajuda ao motorista é proporcionar mais segurança e tornar a condução dos SUVs do futuro mais prazerosa, tanto nas areias das dunas mais desafiadoras quanto nas ruas de uma grande metrópole.

Acompanhe o video que demonstra a nova tecnologia no link abaixo.

https://www.youtube.com/embed/6TRGwLDLRp8

adblock ativo