Caoa promove curso grátis de mecânica para mulheres

A Hyundai CAOA Paralela, oferece o curso “Mecânica para elas – Você no Comando do seu Carro”, promovido pela área de Pós-Venda da concessionária. A aula é gratuita, com duração de cinco horas e ocorrerá no próximo sábado, dia 7.

De acordo com informações das organizadoras, o workshop será focado em explicar para o público feminino conceitos básico de mecânica, como por exemplo, sobre o funcionamento dos principais elementos de um veículo, como: motor, freio, direção, suspensões, entre outros. Participarão da aula 25 clientes mulheres que passarão por ensinamentos teóricos e práticos.

As instrutoras do curso são duas colaboradoras da área de Pós-Venda: a Consultora de Serviços, Juliana Ribeira de Miranda Chaves, e a Técnica de Serviços, Vanuza Alves da Silva. Para ministrar as aulas, a Consultora e a Técnica participaram de um treinamento de quatro semanas, especialmente desenvolvido pelas equipes Técnica e de Pós-Venda da CAOA para essa ação, que inclui na sua grade: técnicas de didática, dinâmicas de aprendizagem, entre outros tópicos de comunicação com o público.

