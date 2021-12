Caoa oferece novo kit multimídia no sedã Elantra

A importadora Caoa anunciou a inclusão de um moderno kit multmídia no sedã Elantra. Com isso, aumenta os equipamentos de entretenimento nas duas versões do Elantra, ambas equipadas com motor Nu 1.8 DOHC com sistema VIS e D-CVVT, de 148 cavalos, e câmbio automático de 6 velocidades.

O Hyundai Elantra traz, de série, o novo kit multimídia com uma tela touchscreen de 7" polegadas instalada no console central com as funções GPS com mapas completos do Brasil, CD e DVD player, câmera de ré traseira, Bluetooth, conexão para iPod, USB e entrada auxiliar.

Além do novo equipamento, o sedã da Hyundai traz ainda ar-condicionado digital bizone, piloto automático, sistema de freios com ABS, EBD, BAS, ESP, airbags do condutor e passageiro, laterais nos bancos dianteiros e de cortina. Vem também com botão de ignição start/stop, bancos de couro e novos sensores de estacionamento localizados nos para-choques traseiro e dianteiro. O Elantra topo da gama inclui na lista o teto solar com acionamento elétrico e cortina.

adblock ativo