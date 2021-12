CAOA Chery prepara novidades para o Salão

As montadoras reservam grandes surpresas para o Salão do Automóvel de São Paulo. No caso das marcas chinesas, a Chery estará presente além da Lifan. A JAC Motors abriu mão do evento em função do alto custo e marcas como Jaguar, Land Rover, Peugeot, Citroën e Volvo disseram priorizar outros formatos de apresentação dos seus produtos.

Expansão

Seguindo o plano de crescimento anunciado no lançamento do Tiggo 2, ainda na versão manual, a CAOA Chery prepara três lançamentos para o evento que acontecerá entre 8 e 18 de novembro, em São Paulo.

O primeiro é o sedã Arrizo 5, concorrente do Volkswagen Virtus, Fiat Cronos e Toyota Yaris sedã. O modelo será fabricado em Jacareí (SP), junto com o SUV Tiggo 2. A Caoa Chery anunciou que o sedã terá sua produção iniciada já em outubro. Terá motor 1.5 litro de 115 cv e 14,4 kgfm, já usados no compacto Celer e no Tiggo 2.

Outro modelo que será novidade no Salão é o Tiggo 4. Este será o primeiro SUV da montadora construído sobre a nova plataforma modular da Chery. O modelo terá um mercado de fortes concorrentes em suas versões topo de linha como Ford EcoSport, Nissan Kicks, Honda HR-V, Hyundai Creta, Renault Captur, Jeep Renegade e versões de entrada do Compass. O motor ainda é um mistério mas a Chery dispõe do 2.0 de 120cv e do 1.5 turbo de 146cv nas versões vendidas fora do país. A segunda opção faria mais sentido.

Por fim, a CAOA Chery também prepara o lançamento do Tiggo 7, representante da marca no segmento de SUV’s médios. Atualmente este mercado é dominado pelo Jeep Compass, já que em 2018 o modelo já emplacou 39.358 unidades. Outro forte concorrente é o recém lançado VW Tiguan All-Space. Apesar de ter emplacado apenas 1.851 unidades em 2018, o modelo é um forte candidato a competir com o primeiro colocado, tendo em vista que o utilitário esportivo foi apresentado em maio.

O Tiggo 7 chegará com apenas cinco lugares, apesar do nome que sugere os sete assentos. Um painel emborrachado com faixas de couro, cluster digital, sistemas de condução semi-autonoma e tecnologia avançada devem estrear no veículo. As informações sobre motorização também não foram confirmadas mas além do propulsor 1.5 turbo a Chery dispõe de uma versão maior, 2,0 litros com turbocompressor.

Os dois últimos SUVs devem ser fabricados na unidade da CAOA em Anápolis/Go.

Produção do sedã Arrizo 5 será iniciada já em outubro

