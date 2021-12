Can-Am Adventure ocorre neste sábado em Massarandupió

O estado da Bahia é repleto de paisagens e lugares com perfil para trilhas pesadas. Quem gosta de aventuras em carros 4x4 aproveitam os caminhos da Chapada Diamantina, extremo sul e praias do litoral baiano. Neste fim de semana, os amantes de quadriciclos e UTVs se reúnem para desbravar as trilhas de Massarandupió, durante a etapa do Can-Am Adventure Tours.

O encontro está marcado para sábado, às 8 horas, no restaurante Dona Teresinha, na avenida principal da comunidade. De lá, todos partem para as trilhas da Costa dos Coqueiros, passando por rios, riachos e trechos de terreno batido e de lama. A experiência do Can-Am Adventure Tours já ocorreu em Fortaleza (CE), Campos do Jordão (SP), Antônio Carlos (SC), Canelinha (SC) e Ribeirão Preto (SP). Em Massarandupió, tem o apoio na organização da equipe da Sport Jet, concessionária dos produtos BRP em Salvador.

A Bombardier Recreational Products Inc (BRP) é líder mundial em projeto, desenvolvimento, fabricação, distribuição e marketing de veículos recreativos motorizados. Entre os produtos vendidos em todo o mundo, inclusive na Bahia, estão os snowmobiles Ski-Doo e Lynx, jets e lanchas Sea Doo, motores de popa Evinrude e Johnson , veículos ATV, Side-by-Side e roadsters Can-Am e também motores Rotax. Os produtos da BRP são distribuídos em mais de 100 países. Mais informações no site www.brp.com

adblock ativo