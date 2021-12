Campeões de vendas na Bahia: carros de entrada lideram o ranking

Pesquisas de mercado nos últimos meses apontam para um aumento na procura de veículos, novos e usados, por pessoas que antes da pandemia utilizavam transporte coletivo ou carros por aplicativo. Com a crise financeira agravada, há também uma tendência para o aumento de demanda por modelos mais acessíveis.

Os veículos mais vendidos na Bahia este ano fazem parte dos segmentos de modelos de entrada, com algumas exceções. Estão no topo dos mais vendidos os Chevrolet Onix (hatch e o sedã plus), Ford Ka, Hyundai HB20 e Renault Kwid.

Mas eles não são campeões de venda à toa. Boa relação custo-benefício, conjunto mecânico eficiente e valorização na revenda são ingredientes citados por especialistas para explicar seus principais diferenciais.

“O Onix é líder há seis anos consecutivos porque apresenta o maior poder de revenda e melhor custo-benefício: economia, baixo custo de manutenção e um design que conquistou o público brasileiro”, avalia Paloma Oliveira, gerente comercial da Grande Bahia Chevrolet – Magalhães Neto. “Mesmo nas suas versões de entrada, traz de série seis air bags, assistente de partida em aclive, chave tipo canivete, comandos de som no volante com bluetooth”, cita. No caso do Onix Plus, terceiro carro mais vendido no estado, o forte atrativo é o amplo porta-malas de 469 litros.

E, mesmo disparado na liderança, o Chevrolet segue com ofertas. “Continuamos com foco na venda do Onix hatch Premier 2 pelo preço do LTZ, com taxa 0% em até 24 vezes. Outra oferta é a do Onix Plus Premier, com taxa 0% ou financiamento para pagar a primeira parcela daqui a um ano”, conta a gerente da Grande Bahia.

O militar da reserva Edson Ruy Gesteira comprou uma versão hatch em maio. Ele já havia sido proprietário de um Onix Plus, adquirido no final do ano passado. “Tive de vendê-lo em janeiro para fazer um negócio, mas agora decidimos comprar outro, desta vez hatch. Fiz questão de comprar o Onix pelo custo-benefício e economia de combustível que ele oferece”, destaca. Ele adquiriu o Chevrolet por R$ 55 mil, financiado em 36 parcelas.

Gesteira optou pela versão turbo automática. “Ele anda bem e estou satisfeito com seu desenho. Além de ser automático, tem direção elétrica e vidros e travas elétricos”. Sua esposa, Jueci da Silva Nascimento, contadora, é quem mais utiliza o Onix. “É econômico, espaçoso, veloz e atende às nossas necessidades. Minha única crítica é não ter regulagem de altura do banco”, comenta Jueci.

Feito na Bahia

O Ford Ka, produzido em Camaçari, é o segundo carro mais vendido neste semestre na Bahia. E, por ser um veterano, o compacto faz sucesso por estar consolidado no mercado. “Primeiro fator é seu motor de 85 cavalos, que responde muito bem. O espaço e os conteúdos de série também atraem. Por exemplo, ele vem com direção elétrica. Outra vantagem é sua revenda: eu não consigo ter um seminovo aqui na loja, o que chega vende. E por não ser um carro visado, tem valor de seguro baixo”, afirma Rangel Guimarães, gerente comercial da Indiana Ford – Paralela. “É um carro que agrada tanto o público masculino, pelo torque e velocidade, como o feminino, pelo espaço interno e os mimos que tem”.

A Indiana oferece ofertas conforme as necessidades do consumidor. “Parcela reduzida, primeira para 90 dias, conforme a entrada temos taxas diferenciadas, depende do perfil”, avisa Guimarães.

Sucesso de vendas

O Hyundai HB20 é um sucesso de vendas desde que foi lançado em 2012. Agora, em sua segunda geração, continua entre os modelos mais emplacados no país. No ranking nacional é o vice-líder e, na Bahia, o quarto. “O HB20 é um carro com uma proposta interessante, de manutenção acessível, rede ampla, de uma marca que adequou preço e produto. Um carro muito bem acertado, bom de dirigir. E uma campanha contundente de marketing na mídia”, avalia Milad Kalume Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da consultoria Jato do Brasil.

O gerente de vendas da Grande Coreia Hyundai indica que o público consumidor é de jovens. “Às vezes é o pai que compra como primeiro carro para o filho. Casais com um ou dois filhos também são clientes. O carro atrai por oferecer cinco anos de garantia, o que assegura um bom valor de revenda no mercado, e revisões baratas”, afirma Gleidemilton Campos, gerente de vendas. “O novo modelo traz mais espaço, direção elétrica e seu motor é um dos mais econômicos do mercado. Quem dirige o HB20 se apaixona por ele, com baixo nível de ruído e boa oferta de equipamentos”.

A versão mais vendida na Grande Coreia é a Sense, de entrada, que já vem com direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricos, computador de bordo, comando de som no volante e bluetooth. Campos tem unidades 20/21 a R$ 45.990.

Acessível

Já o Renault Kwid é atualmente o carro mais barato do Brasil. Na Bahia é o quinto mais emplacado no semestre e sexto no ranking do país. Pela tabela da fabricante, seu preço parte de R$ 34.990 na versão Life. “Apesar da Renault chamá-lo de SUV dos compactos, o Kwid é um hatch, um carro pequeno, limitado no banco de trás, mas que no quesito financeiro, de entrada, é muito interessante. Tem mecânica robusta, a Renault está há 20 anos no país e já entende o brasileiro. Pelo que o Kwid entrega, está bem condizente com o preço, tudo mais simples, de acabamento mais despojado. É um carro bem ajustado pelo que oferece a um preço atraente”, define o consultor Kalume.

adblock ativo