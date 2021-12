Campanha da Lifan distribui 8 toneladas de alimentos

A campanha do "Foison Solidário" da Lifan Motors chega ao fim hoje. A campanha que tem o intuito de ajudar obras sociais começou no dia 26 de agosto e premiou dez instituições de caridade com 800 kg de alimentos para cada uma. Além dos alimentos, uma delas ganhará um minitruck Lifan Foison.

As instituições foram escolhidas pelas dez concessionárias Lifan que apresentaram os melhores índices de vendas no primeiro trimestre de 2014. Assim cada instituição foi desafiada a gravar um vídeo de um minuto respondendo a pergunta: "Porque merecemos ganhar um minitruck Lifan Foison?" Os vídeos foram postados na página da Lifan Motors no facebook para que as pessoas votassem nos cinco melhores. Os cinco vídeos que receberam o maior número de "curtir" estão na fase final. Nesta etapa, uma comissão formada por jornalistas especializados vai eleger o melhor vídeo, cuja instituição ganhará um minitruck Lifan Foison.

A Bahia foi representada pelas Obras Sociais Irmã Dulce. "Escolhemos a Irmã Dulce pela seriedade do trabalho realizado na instituição", explica o diretor comercial da concessionária, Tiago Bonina.

Pela participação, todas as dez instituições ganharam 800 kg de alimentos em cestas básicas. Foi escolhido exatos 800 kg por ser a capacidade real de carga do minitruck. A entrega das cestas básicas aconteceu hoje na concessionaria da Lifan de Salvador.

A assessora de Marketing das Obras Sociais Irmã Dulce, Mariana Pimentel que estava no local para receber as doações contou que a ajuda veio na hora certa. " Por dia oferecemos cerca de 4.500 refeições para funcionários, pacientes e visitantes. No entanto no mês passado tivemos uma queda significativa na doação de alimentos. Por isso, iniciamos um projeto na instituição para a arrecadação de cestas básicas, logo após iniciarmos a campanha fomos premiados com a campanha da Lifan que veio na hora em que realmente estávamos precisando".

As obras sociais Irmã Dulce foi a mais votada entre as cinco finalistas acumulando mais de 8 mil "curtidas". A ultima etapa (a escolha dos jornalistas) ainda terá o resultado revelado.

Foison

O modelo dono da maior caçamba da categoria do segmento VUCs é o segundo veículo da Lifan no mercado brasileiro. O Foison traz como destaque o motor de 1.3 litros a gasolina que desenvolve 85 cv e 11,3 kgf.m de torque. A potência é proporcional para aguentar o peso do mini truck que tem exatos 2.800 mm de comprimento, 1.500 mm de largura e 335 mm de altura na caçamba de aço. Além disso, o utilitário tem capacidade para carregar até 800 kg.

No interior o modelo traz na versão completa direção eletro-assistida, ar-condicionado, rádio AM/FM digital com entrada auxiliar, tomada 12V auxiliar, ar quente e luz de leitura, entre outros itens. Para se adequar ao Brasil o Foison aderiu freios ABS e Airbags duplo.

O minitruck sai por R$34.990 (R$37.990 com ar-condicionado e direção eletro-assistida) . A garantia é de dois anos ou 40 mil km.

