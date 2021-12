Camaro é o novo competidor da Chevrolet na Nascar

A Chevrolet anunciou nesta semana uma mudança para a Nascar Nationwide Series em 2013: o Camaro amarelo será o novo representante oficial da empresa, destronando o Impala.

Entre os competidores das outras marcas, estão o Mustang, representando a Ford, e o Challenger, escolhido da Dodge. Pensando nisso, o presidente da Nascar, Mike Helton, disse que "se você está em um Impala, correndo contra um Mustang e um Challenger, seria mais legal ter um Camaro. Bom, aqui está".

Apesar de o template do novo representante da Chevrolet ainda não ter ido para as pistas para ser testado, Helton assegurou que as equipes não precisam se preocupar com a aerodinâmica do Camaro.

No próximo ano, todos os competidores são versões modernas de 'muscle cars' que fizeram sucesso nas décadas de 1960 e 1970.

Potente

No Salão do Automóvel de São Paulo, a Chevrolet exibiu o esportivo Camaro ZL1. O carro é equipado com motor V8 de 6.2 litros, que desenvolve 580 cv. Assim, o veículo se tornou o Camaro produzido em série mais potente da história.

Com diversos componentes em fibra de carbono, o Camaro ZL1 ficou mais leve. Também houve reformulação do para-choques e do capô.

Além do modelo ZL1, a Chevrolet apresentou a linha 2013 da versão SS do Camaro, também com o motor mais potente da linha Camaro, o V8 de 6.2 litros, com bloco e cabeçotes feitos em alumínio. O carro desenvolve 406 cv de potência (5.900 rpm) e 56,7 kgfm de torque.

Já a marca de 0 a 100 km/h é feita em 4,8 segundos, e a velocidade máxima é de 250 km/h.

