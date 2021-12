Camaro 50 anos ganha coleção de calçados

O aniversário de 50 anos da Camaro está recheado de novidades. Além carrão de série limitada Camaro Fifty, de motor V8 com 455 cavalos de potência, os fãns podem adquirir calçados exclusivos na Netshoes.

A parceria Chevrolet e Netshoes quer atingir em cheio os fãs do automobilismo. A Coleção de tênis Camaro conta com quatro modelos: Speedway e Sprint, com três opções de cores; e Traction e Downforce, de duas opções. Os preços variam entre R$ 149,00 e R$ 199,00.

Não é a primeira vez que a General Motors investe em produtos inspirados em seus grandes sucessos, além do Camaro, o Corvette também já teve linha de calçados. E ainda outros produtos como: roupas, mochilas, cadernos, brinquedos, revistas e até artigos de decoração para casa, são mais de 500 produtos licenciados aqui no Brasil.

A coleção de calçados Camaro é uma oportunidade de clientes Chevrolet e aficionados do modelo Camaro fazer parte da comemoração dos seus 50 anos. Com cores chamativas e design ousado os tênis já estão a venda. A Netshoes oferece ainda a possibilidade de compra online em seu site.

