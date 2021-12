Camaro: 50 anos de pura adrenalina

Ícone da indústria automotiva, o Camaro está renovado. O ponycar da Chevrolet marca território com pegada ainda mais esportiva: tem motor V8 de 6.2, com sistema de injeção direta, para jogar toda a potência de 461 cavalos e 62,9 kgfm de torque para mostrar que é um carro de pista. O que mais impressiona no Camaro é que o "bólido" tem visual arrebatador e ajustes mecânicos que são garantidos graças ao uso de uma transmissão de 8 marchas com sistema Active Select, que permite a troca automática ou manual das marchas por meio de aletas atrás do volante.

A sexta geração do Camaro já está disponível em todo o Brasil. O cupê da Chevrolet traz novidades. Seu visual está mais agressivo. Tem pacote que inclui pneus mais largos, teto solar, faróis de xenônio e lanternas com LEDs. O interior está com acabamento mais caprichado e uma cabine que valorize detalhes do painel de instrumentos. O carro vem com painel customizável, heads-up Display, multimídia Mylink com Android Auto e Apple Car Play, além de alto-falantes da marca premium Bose, carregador wireless para smartphone, volante com aquecimento e bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico e memória.

O ar-condicionado é dual zone e garante o bem-estar. Já para aproveitar toda a cavalaria, o motorista tem o sistema de partida remota da ignição. Tudo está pensado para agradar: há um intensificador de som do motor para a cabine, garantindo o ronco do motor mais afinado na medida em que o motorista pisa no acelerador.

O Camaro 2017 tem seletor de modo de condução (Drive Mode Selector), sistema de vetorização do torque, freios de alta performance Brembo com assistência de frenagem de urgência, além de alertas anti-distração, oito airbags, pneus mais largos, teto solar, faróis de xenônio e lanternas com LEDs.

A Chevrolet destaca a Série Fifty do Camaro, em alusão aos 50 anos do esportivo que é cobiçado não só nos Estados Unidos como por todo o planeta. É ofertada apenas na carroceria cupê no Brasil, com pacote diferenciado na carroceria: pintura Cinza Graphite, faixas decorativas no capô e na tampa traseira, grade versão "50th" com detalhes cromados, defletor dianteiro na cor do veículo, emblemas decorativos "Fifty" nas laterais do veículo, roda de alumínio aro 20" com design especial e calota personalizada "50th" e pinça de freio laranja. Sai por R$ 297 mil no Brasil.

Mas, a Chevrolet traz o "Camaro SS" para o Salão do Automóvel, que fica aberto entre os dias 10 e 20 de novembro. O conversível desembarca só no final do primeiro trimestre de 2017.

adblock ativo