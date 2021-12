Nesta quinta-feira, 29, a Chevrolet apresentou para o mercado brasileiro o primeiro facelift da sexta geração do Camaro, que manteve motorização V8 de 461cv e teve pequenas atualizações de estilo. Em resumo, ficou mais tecnológico, mas fez segredo sobre o seu preço que será divulgado apenas quando o esportivo chegar às lojas, o que deve ocorrer no final de janeiro. Seguindo o posicionamento do rival Ford Mustang, espera-se algo em torno de R$ 315 mil. Virá apenas na versão SS nas configurações cupê e conversível.

Marco Antônio Jr | A TARDE SP | Especial de Indaiatuba/SP

Camaro 2019 tem novidades, mas preço fica para janeiro

Visualmente o Camaro traz nova grade dianteira formando um V, novos para-choques e lanternas traseiras, estilo já conhecido nos Estados Unidos e que não foi unânime: por lá as vendas do carro caíram 15% no último trimestre após estas mesmas mudanças.

A dianteira ficou mais esportiva, agora com assinatura das luzes em LED, o capô que forma quase um degrau separando o conjunto em dois níveis e a gravatinha dourada vazada com o símbolo da marca. A traseira traz um novo conjunto oval que sugere duas dimensões, e bem encaixado no para-choque, solução adotada na linha Impala nos anos 1960 e repetida em vários veículos GM.

Por dentro

Mantido o bom acabamento interno na cor preta com bancos em couro e grandes inscrições “SS”, destaque para as saídas de ar bem grandes, a nova multimídia MyLink de nova geração com opções de personalização de cores e retrovisor com câmera. O som é assinado pela marca premium Bose.

Ah, o motor

O V8 segue sendo a única opção disponível no Brasil. Gera 462cv com 62,9kgfm de torque controlado pelo câmbio de dez velocidades desenvolvido em parceria com a Ford. A suspensão não teve alterações além do conjunto de pneus que são exclusivos para o esportivo e a suspensão mantém o sistema Magnetic Ride Control™ que reduz para 10 milissegundos o tempo de resposta dos amortecedores e da suspensão para uma dimensão mais precisa. Tem ainda freios Brembo, radiador auxiliar, sistema de modos de condução além do Launch Control que ajuda o motorista a ter melhor performance em acelerações de 0-100km/h que o Camaro cumpre em 4,2 segundos.

