Camaro 2014 veste roupagem renovada para o Brasil

A Chevrolet trouxe o Camaro totalmente renovado para o mercado brasileiro. Ícone em todo o mundo, o esportivo Camaro vem fazendo histórias desde seu lançamento em 1969 nos Estados Unidos. O novo Camaro une ainda mais tecnologia e disposição com seu motorzão V8 6.2, de 406 cavalos e torque máximo de 56,7 kgfm, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades. Chega em versão exclusiva SS com pacote entupido de equipamentos pelo valor sugerido de R$ 210 mil.

A Chevrolet investiu forte na tecnologia do motor Chevrolet Small Block V8 6.2 para garantir perfomance com eficiência energética. Tem motor com comando de válvulas continuamente variável, que aumenta a oferta de torque e potência dentro da faixa de rotação. As válvulas de admissão e escape possuem massa reduzida em função da haste ser oca, favorecendo o aumento da rotação do motor. Além disso, o Camaro 2014 possui módulo de gerenciamento, desenvolvido e calibrado pela Chevrolet (sistema "S2"), garantindo assim uma melhor experiência ao dirigir.

O novo Camaro chega com pacote de equipamentos. Entre os componentes, estão lá a direção elétrica progressiva, ar digital, controle eletrônico de tração e de estabilidade, freios de alta performance Brembo e seis airbags. O superesportivo vem equipado com rodas de alumínio de 20 polegadas de tala 8' na dianteira e 9' na traseira. Calçando as rodas estão os pneus de medida 245/45 ZR20 na dianteira e 275/40 ZR20 na traseira. O conjunto de rodas e pneus deixa à mostra os enormes discos de freios (com 35,5 cm de diâmetro e 3,2 cm de espessura na dianteira e 36,5 cm de diâmetro e 2,8 cm de espessura na traseira) e as pinças Brembo - marca italiana reconhecida mundialmente por equipar carros de F1, de seis pistões na dianteira e quatro na traseira.

Além disso, a Chevrolet oferece também o MyLink, sistema que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do veículo, além de fazer ligações telefônicas via Bluetooth por meio da tecnologia HFT (Hands Free Telephone), e permitir ao usuário configurar algumas funções do veículo de acordo com as suas preferências.

