Cadeirinha reduz risco de morte

A 6ª edição do Maio Amarelo não é só voltada a motoristas: a campanha de segurança no trânsito quer envolver ciclistas, pedestres e passageiros.

O movimento é global: a ONU decretou em 11 de maio de 2011 a "Década de Ação para Segurança no Trânsito". Com isso, o mês de maio tornou-se referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. Simbolizado por um laço amarelo, representa a atenção e também advertência no trânsito.

Nesse ambiente, as crianças são vítimas em potencial. Entre todos os tipos de acidente, os de trânsito são o que mais matam crianças e adolescentes, principalmente os da faixa etária de 5 a 14 anos.

Quem tem filhos ou transporta crianças precisa ficar alerta aos perigos. É comum ver crianças após 5 ou 6 anos se recusarem a usar a cadeirinha de retenção, mesmo se forem pequenas e não tiverem tamanho e peso suficientes para irem presas apenas ao cinto de segurança do veículo.

"É importante alertar os pais sobre os perigos de transportar a criança no carro sem a cadeirinha. Todos os dias, uma criança morre em acidente de carro na condição de ocupante do veículo. A cadeirinha é a única forma segura de transportar as crianças em veículos. Quando usada corretamente, reduz em até 71% os riscos de morte em caso de colisão", afirma Gabriela Guida de Freitas, gerente-executiva da ONG Criança Segura.

Não usar o dispositivo de retenção veicular, além de ser um desrespeito à lei e poder acarretar multa e apreensão do veículo até que se regularize a situação, é correr um enorme risco desnecessário. "A criança que reclama de ir na cadeirinha não entende o perigo que está correndo ao não utilizar o equipamento, por isso cabe ao adulto não ceder e deixar bem claro que isso é inegociável", alerta a especialista.

Transporte por app

Nem todos os transportes, contudo, estão adaptados para levar as crianças com segurança. Isso ocorre também em veículos comuns, usados como transporte por aplicativo. Por ser a cadeirinha a única forma de transportar crianças em segurança em um veículo, a recomendação da Criança Segura é que responsáveis sempre requisitem esse item quando forem utilizar um carro de aplicativo com os pequenos.

Tanto a fixação da cadeirinha com o cinto de segurança de três pontos e a fixação com o Isofix (recurso em carros mais modernos que prende os assentos diretamente ao chassis do carro) são seguros. "A diferença é que uma cadeirinha com Isofix é mais fácil de instalar, pois exige menos passos e ela fica muito bem presa ao veículo. Uma cadeirinha mal instalada ou usada incorretamente pode não proteger a criança adequadamente em caso de batida", explica Gabriela.

A Resolução 518 do Contran obriga que a partir de 2020 todos os veículos vendidos no Brasil passem a vir com o Isofix de fábrica. "Portanto, ao comprar um carro novo agora é muito provável que ele já esteja equipado com o Isofix", reforça a gerente da ONG.

