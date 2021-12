C4 Picasso 2017 dá banho em SUVs

Há pouco menos de três meses a Citroën iniciou a pré-venda do C4 Picasso 2017, uma minivan que incorpora ainda mais tecnologia aliada ao bom desempenho do conhecido motor 1.6 THP. A TARDE Autos avaliou o carro, que vem muito bem equipado com preço a partir de R$ 121 mil. Parece muito? Seria melhor um SUV? A resposta vem a seguir.

O primeiro contato com o carro impressiona pela posição incomum dos controles. Mas calma, é um Citroën, e ser convencional não é com ele. Tela grande de 12 polegadas no centro do painel, comandos touchscreen, uma mini-alavanca de controle do câmbio sobre o volante, um descanso para os pés sob o banco do passageiro no melhor estilo dos aviões (a partir da business Class, obviamente), teto solar panorâmico e extensão do parabrisa integrado ao para-sol, tudo incomum.

O motor THP 1.6 turbo de injeção direta movido a gasolina desenvolve 165 cv e 24,5 mkgf, é bem adequado ao câmbio automático de seis marchas. A opção de trocas sequenciais com comandos no volante é só um detalhe no carro familiar. E dispensável. O propulsor só pode ser ouvido quando exigido e responde muito bem. Outro "detalhe" em um carro para andar numa boa.

O controle do ar condicionado digital, sistema de navegação e outras funcionalidades são todos ajustados por tela sensível ao toque, fácil de manusear. O espelhamento de celular via Car Play e Mirror Link também funciona sem complicações.

O sistema de partida é por botão no painel, certo clichê de alguns franceses. O conforto é ampliado com o alerta para carros no ponto cego. A câmera dianteira e traseira facilitam as manobras mas a resolução poderia ser um pouco melhor. A opção de câmera 360 também é um detalhe.

A versão avaliada Luxe inclui bancos de couro (os dianteiros tem massageadores), a câmera 360º, um sistema de estacionamento semi-autônomo e o sistema multimídia distribuído em duas telas, sistema auxiliar para rampas (hill assist), sistema de aviso por desatenção do motorista e risco de colisão à frente, detecção automática de placas de velocidade e outros itens. A lista é extensa. A segurança também faz parte do pacote com seis airbags, um destaque, e com itens esperados como freio antitravamento, sistema Isofix e controle de estabilidade, que poucos SUVs oferecem.

Em um carro familiar, o banco do passageiro dianteiro transforma-se em uma mesa e os passageiros atrás contam com bandeja retrátil e até luz de led. De novo parece relembrar o avião, com muito mais conforto. Bancos traseiros individuais podem ser dobrados aumentando o porta-malas de 537 litros. Os bancos largos, deja vu do C4 Pallas, tornam a condução ainda melhor.

Certamente é a opção mais confortável do segmento e também a de melhor desempenho. Para quem precisa de espaço para uma família de até cinco pessoas, a C4 Picasso surpreende. Para sete lugares, a Gran Picasso cumprirá sua missão. Seu comportamento é bem diferente de um SUV e com itens que nenhum SUV terá, ao menos nesse preço. Se o futuro cliente prioriza o conforto vale a pena testar sem ressentimento.

Linhagem familiar

O sobrenome Picasso remonta o ano de 2001, quando a Citroën apresentou uma minivan familiar e bem diferente até mesmo da Renault Scenic, sua grande concorrente de origem. Na Europa ela existia desde 1999, e por aqui o Xsara Picasso fez um sucesso desproporcional ao tamanho da PSA no país: foram 100 mil exemplares fabricados em 11 anos sob a mesma geração, incomodando as peruas e modelos como Nissan Livina, e a dupla Zafira e Meriva, da GM. Junto com o C3, os veículos reposicionaram a marca no mercado brasileiro abrindo caminho para outros modelos franceses. Inicialmente o Xsara Picasso tinha motor 2.0 de 115cv, em 2006 ganhou uma opção 1.6 de 110cv flex e o motor 2.0 também ficou mais potente com 135cv. No ano seguinte foi discretamente reestilizada, enquanto na Europa surgia o C4 Picasso, muito mais moderno, mas que só chegaria por aqui em 2012, tirando o Xsara Picasso de cena.

