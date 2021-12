C4 Lounge: Conforto além do convencional

O C4 Lounge traz as virtudes da linha Citroën, notadamente o conforto a bordo, para reverter suas vendas que o colocam muito atrás do trio Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze. Não deveria. Recém-estreado com novidades para a linha 2019, ele ficou mais sofisticado, mantendo o bom motor 1.6 turbo e ganhando novos para-choques e lanternas, faróis full-LED na versão topo, multimídia mais moderna e cabine com novo acabamento interno.

Conforto

De olho no perfil de compradores de sedãs, que são mais conservadores, o Citroën C4 Lounge não é tão inovador em relação a outros veículos da linha Citroën, mas tem seu toque de modernidade. O botão de partida à esquerda e o painel totalmente digital se destacam. Os bancos em couro são largos e confortáveis, e, ao tocar no painel, surpreende a espessura do acabamento emborrachado que se reflete em conforto a bordo.

A multimídia é nova, com tela de sete polegadas, sistema de navegação e conexão com sistemas Android Auto, Waze e Maps, além do Car Play e MirrorScreen para espelhar celulares. Pena que ao selecionar a ré temos uma câmera com baixa resolução e não há sensores num carro com 4.621 mm de comprimento e 1.789 mm de largura. Há somente uma entrada USB, mas os porta-objetos são práticos, o console é ajustável e há bom nicho para acomodar objetos nas portas.

Por dentro, recebeu nova central multimídia com tela de 7 polegadas

Ponto alto é o motor

Rodamos por 400 km a bordo do C4 Lounge. O motor THP 1.6 turbo entrega até 173 cv (etanol) e 24,5 kgfm a 1.400 rpm. Sem alterações para este ano, acelera com vigor silencioso, e o câmbio de seis marchas Aisin está calibrado para a economia com trocas imperceptíveis. Nele há um modo Sport e Eco em posições convencionais. A alavanca por sinal é grandalhona e não há paddle shifts no volante, que também não tem cubo fixo, herança da modernidade de outros tempos. Na primeira volta, o efeito freio motor é diferente e um pouco mais forte em relação a outros carros da mesma categoria, mas é questão de acostumar. A suspensão traseira ainda tem eixo de torção, o que não favorece uma conduta esportiva, mas essa não é a intenção do C4 Lounge.

Os passageiros do banco de trás elogiaram o espaço graças ao entre-eixos de 2.710 mm, a saída de ar-condicionado e tomada 12V. A direção é do tipo eletro-hidráulica, e o pacote de segurança inclui seis air bags, controles de tração e estabilidade e Isofix para fixação de cadeirinhas.

A traseira ganhou novas lanternas também em LED

Para ir além

Sedã competente, o Citroën C4 Lounge mudou pouco, mas manteve suas qualidades ao longo do tempo. Faróis full-LED, multimídia mais moderna, além do painel digital, combinam bem com esse carro feito para quem quer sair do convencional. Aliás, o motor THP turbo é de longe superior em tecnologia e desempenho quando comparado aos sedãs japoneses, por exemplo. No nosso teste, rendeu 10,5 km/litro na cidade e 13 km/litro na estrada com gasolina, bem perto do que a montadora informou na ficha técnica.

Pequenos deslizes, como a ausência dos sensores de estacionamento, o reflexo excessivo no cluster digital, bancos com ajuste manual e a falta de uma suspensão traseira multilink definitivamente não comprometem sua boa avaliação. A versão avaliada, Shine, tem até teto solar e custa R$ 102.790.

Os faróis são full-LED na versão topo de linha C4 Lounge Shine

adblock ativo