C3 renovado chega forte

O C3 chegou como compacto premium no Brasil.O tempo passou e o hatch, na verdade, nunca trouxe essa estirpe de premium em seu interior. Conforto sempre foi pouco, mas agora sua reestilização traz ares mais nobres ao C3. O modelo, produzido em Porto Real (RJ), terá três versões de acabamento, dois novos motores e duas opções de câmbio.

A versão de entrada Origine com o inédito motor 1.5 flex tem preço a partir de R$ 39.990. Mas, há também as versões Tendance e Exclusive, este apenas com o novo motor 16 flex. De série, a Citroën oferece na sua versão de entrada parabrisa estendido Zenith, diferencial do C3. Agora, entra na briga no nicho do Chevrolet Sonic, Ford Fiesta, Fiat Punto e Peugeot 308, todos com visual atualizado e bem moderno. O C3 1.5 Tendence rende rende 93 cv e 14,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol.

A versão Origine vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado manual, air bags duplo, freios com ABS + REF (Repartidor Eletrônico de Frenagem), vidros dianteiros com acionamento elétrico não seqüencial, volante com regulagem de altura e profundidade, travamento automático das portas quando veiculo em movimento, retrovisores motorista e passageiro com regulagem elétrica, banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo, banco traseiros bi-partidos, chave principal com PLIP, entre outros itens. Há duas opções de câmbio: a caixa manual de 5 marchas e a automática sequencial com troca de marchas na coluna de direção por meio de “Paddles Shifts.:

Versões e preços

Origine: R$ 39.990

Tendence 1.5: R$ 43.990

Exclusive 1.6: R$ 49.990

Exclusive 1.6 (com transmissão automática): R$ 53.990

adblock ativo