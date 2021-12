C3 Picasso ganha nova motorização

O Citroën C3 Picasso teve leves mudanças para a linha 2013. O carro agora adota o propulsor 1.5i flex nas configurações GL e GLX manual, e o 1.6 Vti 120 Flex Start 16V nas versões mais sofisticadas.

A primeira motorização desenvolve 93 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 140 Nm a 3.000 rpm (etanol). No caso do motor top Vti 120 Flex Start, são 122 cv a 5.800 rpm e torque máximo de 161 Nm a 4.000 rpm (etanol). Assim, a montadora francesa promete diminuir o consumo de combustível e as emissões de poluentes no ar.

Outra novidade da nova linha é o air bag duplo e o sistema ABS com EBD, que passam a vir de série na versão entrada GL e na intermediária GLX.

Modelos

São três versões do C3 Picasso oferecidas pela Citroën. A de entrada é a GL, que vem com ar condicionado, para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo, vidros dianteiros e retrovisores externos com acionamento elétrico e porta-luvas refrigerado e com iluminação. Na Gaulesa/Citroën, o veículo é vendido por R$ 46.500.

O modelo GLX BVM pode ser manual ou automático. O primeiro é equipado com o que a versão GL possui, mais rodas de liga com pneus 195/55R16, vidro dianteiro para condutor com dispositivo "um toque" e antiesmagamento, faróis de neblina dianteiros, Rádio/CD Player com comando no volante, e outros. Sai por R$ 52.600. Já o automático, que custa R$ 58.140, vem também com motor VTi 120 Flex Start, câmbio automático sequencial e acendimento automático do pisca alerta em caso de frenagem brusca.

A última versão do C3 Picasso é a Exclusive BVM (manual), que custa R$ 60.450, e Exclusive BVA (automática), por R$ 64.950. Os bancos são em couro e o veículo ainda possui piloto automático com limitador de velocidade, volante de couro com detalhes cromados e sensor de estacionamento traseiro. Todos os modelos oferecem como opcional a pintura metálica por mais R$ 1.190.

