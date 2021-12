C3, enfim, ganha câmbio de 6 marchas

Há uma boa e uma má notícia na linha 2018 do Citroën C3, que chega esta semana às concessionárias. A boa: o hatch, finalmente, ganha o tão sonhado câmbio automático de seis marchas. A ruim: a nova geração do modelo, lançada mundialmente no fim do ano passado, ainda está longe do Brasil – ao lançar algo relevante como um novo câmbio, a marca sinaliza que o atual C3 ainda tem lenha para queimar no mercado brasileiro.

Não haveria melhor momento para uma repaginação mais profunda: na próxima semana, a Fiat lança o Argo, e no segundo semestre o VW Polo volta ao mercado nacional em nova geração. Cinco anos depois de seu lançamento, em agosto de 2012, C3 terá menos rivais (à época, enfrentava Fiat Punto, Chevrolet Sonic, Volkswagen Polo e Ford New Fiesta), mas agora brigará com modelos mais modernos usando a artilharia de sempre.

Não que seja pouco. Desde sua estreia, características como acabamento interno refinado, boa posição ao volante e lista de itens de série razoável estão associadas à sua imagem. Sem falar no avantajado (e único) para-brisa, um diferencial para os que apreciam experiências visuais.

Faltava apenas um câmbio automático mais eficiente do que a antiquada caixa de quatro velocidades. Fabricado pela japonesa Aisin (fornecedora de grande parte das transmissões automáticas), o novo câmbio está associado exclusivamente ao motor 1.6 flex, de 118 cv e 15,8 kgfm de torque. Segundo a Citroën, as duas marchas extras fizeram do C3 um carro até 7% mais econômico no uso urbano.

Em uma breve experimentação, predominantemente rodoviária, o hatch se mostrou mais ágil e confortável no rodar. A 120 km/h, o motor fez menos esforço e menos ruído. Na cidade, as trocas estão mais suaves e a indecisão do câmbio anterior não existe mais.

Além do novo câmbio, o C3 tem nova cor externa (marrom metálico) e todas as versões passam a trazer central multimídia de sete polegadas. A linha 2018 do C3 começa com a inédita versão Attraction, de R$ 58.540, passa pela Tendance (R$ 61.940) e termina na Exclusive, de R$ 65.490.

O novo câmbio também passa a equipar a minivan de aspecto aventureiro Aircross. A versão Live sai por R$ 67.990, enquanto a Shine custa R$ 76.400.

A Citroën também aproveitou para lançar no Brasil a reestilização das minivans C4 Picasso e Grand C4 Picasso, que vão de R$ 121.400 a R$ 142.000.

