C-HR: falta apenas a Toyota querer

O mundo dos crossovers tem inúmeras opções. A japonesa Toyota tem o grandalhão SW4, modelo derivado da plataforma da picape Hilux. Mas, a grande atração da Toyota é o pequeno C-HR, rival até no nome do Honda HR-V. A confusão ocorre não só no nome como também no visual do C-HR no estande da Toyota no Salão de Paris, evento que ocorre até o dia 16 deste mês, no Porte de Versailles, na capital francesa.

O SUV compacto C-HR tem pegada moderna e interior que valoriza os detalhes. Há aplicação em couro nos bancos e nas portas. O painel de instrumentos é em black piano e cheio de cromados. Na Europa, o modelo terá até versão híbrida.

O Toyota C-HR traz um pacote similar aos dos rivais. De série, vem com ar-condicionado digital de duas zonas, direção elétrica e a central multimídia sensível ao toque de oito polegadas. A interatividade é um ponto forte e seu multimídia traz sistema de som e GPS integrado. Tem ainda sistema de frenagem automática com detecção de pedestres, assistente de manutenção de faixa de rolagem, piloto automático adaptativo e faróis inteligentes. As versões mais completas contarão com bancos aquecíveis, assistente de estacionamento, rodas de liga leve de 18 polegadas e sistema de som premium JBL.

Se o carro será produzido e vendido no Brasil: Ai falta a Toyota bater este martelo. Isso pode ser uma boa opção, já que o rival HR-V é o grande líder de vendas, desbancando Renegade, 2008, EcoSport e Duster no mercado brasileiro.

