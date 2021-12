Busca por autopeças cresce 40% ao ano

A busca no Google por autopeças vem crescendo a um ritmo de 40% ao ano, de acordo com a gigante multinacional de serviços online e software. A conclusão é fruto da 2ª edição do Estudo do Setor de Autopeças, que cruza dados do setor com percepções sobre o comportamento do brasileiro nas pesquisas feitas pela internet.

Segundo a empresa, tal fenômeno decorre da queda na venda de carros novos e da consequente necessidade de manutenção dos veículos, que têm em média seis anos de vida. O crescimento ocorre ao mesmo tempo em que o varejo total sobe 25%.

"O pneu é um dos mais buscados no Google e desperta três vezes mais interesse do que a subcategoria baterias, por exemplo. Aro e marca são atributos importantes na busca. Aros 14 e 15 correspondem a mais de 50% delas, a busca por capacetes, baterias, farol e volantes também tem crescido", explica Rodrigo Rodrigues, gerente de soluções de marketing do Google.

A maioria das buscas sai das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Quem mais busca são homens das classe A e B, com idade entre 25 e 54 anos. As mulheres representam 20% das vendas de autopeças.

A previsão do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) é que o mercado cresça 18% em 2017, chegando a R$ 12 milhões.

