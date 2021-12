Briga entre sedãs compactos no Classiautos

Classiautos desta quarta, dia 29/08, destaca uma avaliação da dupla Siena EL 1.0 e Grand Siena Essence 1.6 Dualogic. O mundo dos sedãs compactos ganhou novidades, como os renovados Logan, J3 Turin e a versão com motor 1.8 e transmissão automática de seis velocidades do Cobalt. Neste segmento, o argumento maior é espaço, especialmente o do porta-malas. O Cobalt, por exemplo, oferece 563 litros no compartimento de carga, o maior da categoria. A Fiat contra-ataca com duas carrocerias na família Siena, o Siena EL e o Grand Siena.

