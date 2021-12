Briga dos compactos no Salão de São Paulo

Destaques no Salão de Paris, as montadoras francesas vêm com tudo para a feira paulista. O Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece de 24 de outubro a 4 de novembro, será palco de grandes lançamentos do mundo dos compactos, como o novo Renault Clio e o Peugeot 208, além do Hyundai HB20 e do Toyota Etios, ambos já à venda.

O Clio 2013 possui alterações na dianteira, como novos parachoques, entradas de ar e farol, na traseira, com mudanças nas lanternas, e nas laterais, que ganharam o retrovisor do Sandero. O carro é equipado com motor 1.0 16V Hi-Power, que desenvolve 80 cavalos de potência e 10,5 kgfm de torque com etanol. O novo modelo da Renault terá as vendas iniciadas nos primeiros meses de 2013. Mas, é diferente da nova geração apresentada no salão parisiense.

O compacto da Peugeot, o 208, também será lançado no mercado no começo do ano que vem, unindo-se ao 207 como uma dupla oferta da montadora no segmento de hatchs. O veículo conta com novo conjunto ótico com luzes compostas por pontos em LED, grade "flutuante" da entrada de ar e nova traseira com lanternas em forma de bumerangue. Também possui ergonomia diferenciada em torno do painel de instrumentos elevado, que diminui a necessidade de o motorista tirar os olhos da pista para ler os mostradores. O 208 é equipado com novo motor de três cilindros, e vem também nas versões GTi e XY.

O Hyundai HB20 está sendo comercializado desde a semana passada. Ele recebeu motores 1.0 12 válvulas, de 3 cilindros, com 80 cavalos e 10,2 kgfm de torque, e 1.6 16V, com 128 cv e 16,5 kgfm de torque. Os preços variam de R$ 31.995 (modelo Comfort 1.0) até R$47.995 (modelo Premium 1.6 Automático). Entre as vantagens, garantia de cinco anos de fábrica, sem limite de quilometragem, e valor do seguro do veículo sem perfil do condutor - no primeiro ano, sairá por R$ 1.300 e, no segundo ano, terá valor estipulado de R$ 1.600.

O hatch da Toyota, o Etios, possui valor inicial de R$ 29.990, e é a grande aposta da empresa japonesa. Ele é ofertado com carroceria de quatro portas em quatro versões: Etios, Etios X, Etios XS e Etios XLS com transmissão manual de cinco marchas e opção dos motores flex 1.3 e 1.5, de 16 válvulas, de tecnologia de comando variável de válvulas. A versão sedã é oferecida apenas com motor flex 1.5 16V nas configurações X, XS e XLS. O bloco flex 1.3 desenvolve 90 cavalos de potência máxima (etanol) e 84 cv (gasolina) na faixa dos 5.600 giros com torque maior de 12,8 kgfm a 3.100 rpm. Já o 1.5 flex descarrega 96,5 cavalos de potência máxima a 3.600 rpm e torque de 13,9 kgfm a 3.100 giros, ambos abastecido com etanol.

