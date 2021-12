Bridgestone lança promoção para compra de novos pneus

A Bridgestone anunciou uma promoção com sua rede de revendedores. Com a ação "Pague o Novo com o Seu Usado", a fabricante garante o abatimento de até R$ 200,00 na compra de quatro pneus para carro de passeio, além de até R$ 240,00 para os de camionete.

Válido para todo o Brasil, o desconto vai de 1° de março até 30 de abril. Na compra de modelos Bridgestone e Firestone nas revendas participantes, o cliente deixa os pneus antigos e ganha, automaticamente, direito ao abatimento. No regulamento, encontrado nos pontos de venda, podem ser conferidas as medidas dos modelos incluídos na ação.

Os pneus são: B250, B250 Ecopia e Potenza RE740 (desconto de R$ 10,00 por pneu); Potenza GIII, Potenza RE760 Sport, Turanza ER30, Turanza ER300, Turanza ER300 Ecopia (desconto de R$ 50,00 por pneu); Dueler A/T 693, Dueler H/P Sport, Dueler H/T 470, Dueler H/T 684, Dueler H/T 684 II, Dueler H/T 684 III, Dueler H/T 687 e Dueler H/T 640 (desconto de R$ 60,00 por pneu); Multihawk e F-580 (desconto de até R$ 20,00 por pneu); Firehawk 700 e Firehawk 900 (ambos com desconto de até R$ 25,00 por pneu) e ATX Radial 23, Destination A/T e Destination LE (com desconto de até R$ 60,00 por pneu).

Os pontos de venda estão listados no site da promoção, além dos modelos e tamanhos.

