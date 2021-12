Bravo T-Jet solta a cavalaria na rua

O Bravo T-Jet era quase um solitário no mundo dos hatchs com pegada esportiva no país. Por aqui, havia apenas o rival 308 THP, antes do anúncio da chegada do novo Golf - mais na versão Highline 1.4 turbo, de 140 cv, do que na versão GTi 2.0 TSI, de 220 cv.

Assim, a Fiat deu um leve upgrade no visual do Bravo 2014. Agora, traz novas faixas laterais que invadem o para-choque dianteiro. Além disso, tem ainda detalhes em preto no painel de instrumentos e sistema NAV que agrega rádio RDS, MP3, CD player, funções de Trip Computer e sistema de navegação por satélite (GPS) em uma tela de cristal líquido de 6,5 polegadas.

Isso tudo é um aperitivo para a pegada mais esportiva do Bravo com motor gasolina 1.4 turbo, de 152 cavalos (5.550 giros) e torque máximo de 23 kgfm (3 mil rpm), e transmissão manual de seis marchas. A tecla Overbooster dá um gás a mais, aumentando a pressão do turbo. Para garantir a "brincadeira", a descarga tem saída dupla e as pedaleiras, apoia-braço, volante, freio de mão e pomo da alavanca do câmbio são esportivos.

A boa condução é possível graças à calibração mais ajustada da direção elétrica e um pacote de segurança. Entre os dispositivos, estão lá os freios ABS com EBD, controle eletrônico de tração e de estabilidade, além de hill holder (controle de rampa) e air bag duplo, podendo ter até sete air bags (opcionais). Há ainda faróis de xenon e rodas de liga leve de 18" - as originais são de 17 polegadas. Para quem gosta de andar em alta, tem como auxiliares a suspensão com acerto esportivo e pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas de vermelho.

O Bravo T-Jet é um hatch superequipado, com ar automático Dualtemp, sistema de áudio e conectividade Blue&ME, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina e logo Push no porta-malas.

adblock ativo