Bravo faz 20 anos na Bahia

Com o mercado de caminhões cada vez mais competitivo, a Bravo Caminhões e Ônibus, parte do Grupo LM, tem motivos de sobra para comemorar os 20 anos no mercado. Atualmente, a Bravo, destaque entre as três maiores redes do segmento da Volkswagen e MAN Latin America no cenário nacional, tem cerca de 30% do mercado de caminhões na Bahia.

A antiga Boa Terra Caminhões foi inaugurada em 1990 em Salvador por Luiz Mendonça Filho, responsável pela mudança do nome para Bravo. Hoje na Bahia são 7 revendas (Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Guanambi e Itabuna).

A equipe Bravo festeja a liderança de 12 anos no mercado e acredita que o principal diferencial da marca é carregar o forte nome da Volkswagen e MAN Latin America. "Respondemos por uma marca muito forte no segmento de caminhões, conhecida pela qualidade e robustez. Temos uma responsabilidade grande", explica a analista de marketing da Bravo, Liliane Souza".

A Bravo quer ganhar ainda mais os baianos. Para isso, a empresa tem planos voltados para a melhora do pós-venda e do atendimento ao cliente. "Nosso alvo principal é investir na cultura do bom atendimento ao cliente. Em conjunto com o setor do RH, queremos capacitar desde a liderança aos consultores que são nossas pontes até os clientes", reforça Liliane Souza, adiantando que a empresa reforçou suas estratégias de atendimento e, principalmente, no pós-venda.

Em julho deste ano, a concessionária lançou a nova linha da Volkswagen/Man, o VW Constellation 420 cv, modelo extra-pesado com capacidade de carga acima de 45 toneladas. Mas no estado da Bahia, o modelo mais vendido ainda é o VW Constellation 24-280 Advantech.

adblock ativo