Bravo amplia linha de caminhões TGV em Barreiras

Embora o ramo dos negócios esteja em crise, o mercado de veículos extrapesados está cada vez mais competitivo. No cenário dos caminhões extrapesados, aqueles que vem com capacidade de carga de 45 toneladas ou mais, ganham destaque. Com novas oportunidades de negócios e para atender a grande demanda, a Bravo Caminhões e Ônibus, pela filial Barreiras, realiza nesta sexta-feira, dia seis de novembro, o lançamento do MAN TGX29.480 6x4.

Por conta dos recordes da safra e das necessidades de escoamento, os extrapesados ganham espaço no mercado. Porém, mesmo com o crescimento, continua promissor este segmento, tanto para transportes de grãos, combustíveis, produtos químicos e também para deslocamento de materiais para construção civil (pedras, areira e cimento). O modelo surge para atender o crescimento dos veículos potentes. O gerente de Vendas da Bravo Barreiras, Humberto Cruz, ainda afirma que nos últimos anos expandiram a oferta de extrapesados, e ampliaram o número de opções. O TGX é uma delas. O modelo mais potente tem 480 cavalos e é utilizado para longas distâncias, apresentando uma das melhores relações de potência e consumo de combustível.

O desing é definido por linhas firmes e a cabine tem um espaço interno considerado o maior de sua categoria. Sem falar da cabine leito teto alto, que agora também existe a opção leito teto baixo. O TGX 29.480 tem um motor MAN D26 de seis cilindros e 12,4 litros o que garante um torque de 2.400 Nm numa faixa de rotações ampla, proporcionando capacidade de sustentação da velocidade em rampa e menor necessidade de troca de marchas. O TGX 29.480 6x4 ainda tem uma alta capacidade de tração e vem equipado com freios de serviço a tambor nos eixos dianteiros e traseiros. Por ser mais leve que os outros, os modelos conseguem levar até 1,1 mil quilos a mais de carga por viagem.

Serviço:

O evento acontecerá na Associação Grupo Novo Paraná (GNP), em Luís Eduardo Magalhães-BA (940km de Salvador). Entre às 15h e às 18h, será realizado um test drive no veículo e, logo após, às 19h, terá a realização de uma confraternização entre os 200 empresários do ramo de transporte de extrapesados.

