Brasileiros querem carro, só falta o dinheiro

É inegável que a relação entre o homem e o automóvel sofreu uma grande transformação nos últimos anos. Antes objeto de desejo, muito se discute a perda de interesse das novas gerações sobre a cultura do carro e sobre o próprio transporte individual. No entanto, esse movimento é bem menos intenso do que parece ao passo que a relação com a propriedade de um carro segue forte, é o que nos aponta uma pesquisa desenvolvida pela startup de tecnologia Spry por encomenda da Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

A pesquisa, que ouviu 1.789 pessoas de todas as gerações, surpreende ao revelar que 70% das pessoas que têm até 25 anos pretendem comprar um carro nos próximos anos e só não o fizeram até agora por falta de dinheiro. Entre os que têm de 26 a 55 anos, a intenção é de 69%.

Hoje, a posse de um veículo está mais concentrada entre os mais velhos: 49% da população acima de 56 anos tem automóvel, percentual que sobe para 50% entre os que têm entre 36 e 55 anos de idade; 39% dos que têm de 26 a 35 anos têm carro, número que cai para 23% entre a população mais jovem, com até 25 anos. Outro dado revelador é que na faixa dos 26 a 35 anos só 37% não têm carteira de habilitação, e dos que têm até 25 anos só 28% não são habilitados.

Aplicativos

Outro dado interessante da Spry mostra o que os brasileiros já sabem na prática: muita gente utiliza com frequência o transporte operado por aplicativos; 93% dos mais jovens com até 25 anos já usaram serviços como Uber, Cabify e 99 e 25% desta população o faz com frequência semanal. Entre os que têm de 26 a 35, 88% já utilizaram o serviço e 20% usam semanalmente.

A partir da faixa dos 36 anos, 80% já usaram e 18% usam com frequência semanal. Entre os mais velhos, 72% já utilizaram algum serviço de motoristas por aplicativo, 24% usam pelo menos uma vez por mês, 20% usam até duas vezes por semana e 8%, mais de três vezes na mesma semana.

Posse do carro

A relação de status e posse de um automóvel em relação ao seu dono mudou muito, aponta a mesma pesquisa.

