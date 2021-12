Brasil terá seis unidades do Mini Goodwood

O mercado premium cresce em todo o mundo. Modelos compactos e recheados de conforto e charme são tipicamente carros para grandes cidades. A inglesa Mini acaba de soltar a edição mais luxuosa do seu compacto. Apresentado no Salão de Xangai, China, o MINI Goodwood desembarca no fim deste mês por aqui. Custando R$189.950, o Mini Goodwood é uma série limitada em homenagem aos carros da Rolls Royce - marca também pertencente ao BMW Group - feitos na fábrica de Goodwood, Inglaterra.

A família Mini ganha mais esportividade e requinte, O modelo tem acabamento impecável e muitos componentes são "lapidados" como uma joia. A versão limitada em homenagem à fábrica da Rolls Royce tem e legítimo couro que reveste bancos e portas. A cor também tinge os tapetes de lã de carneiro e o revestimento interno no teto do modelo.

Seu painel de painel é impecável e destacam-se o console, os indicadores de velocidade e rotações do motor são na cor preta, marcantes nos modelos Rolls Royce. Há detalhe em madeira nobre que reveste a parte central do painel. O MINI Goodwood é equipado com rodas aro 17" e inscrições da série nas laterais. O modelo vem com pintura Black Diamond, uma das opções de cores exclusivas para os modelos Rolls Royce. Tecnicamente, seu motor é o mesmo que equipa o modelo MINI Cooper S, de 184 hp, 1.6 turbo. Com apenas mil unidades produzidas em todo o mundo, somente seis serão disponibilizadas para vendas no Brasil.

