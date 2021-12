Brasil perde mercado e é o 9° no mundo

A crise econômica afetou em cheio o setor de automóveis no Brasil. Figurante do Top 5 das vendas mundiais, o mercado brasileiro encolheu e, em 2016, registrou uma queda de 19,6% nas vendas de automóveis, com 1.986.436 carros emplacados, em relação ao ano de 2015. No ranking global, o Brasil caiu de 4º lugar nas vendas em 2014 e ocupa hoje a a 9° colocação.

De acordo com o levantamento da JATO Dynamics, empresa de consultoria de informações automotivas, o Brasil registrou 3,328 milhões de veículos emplacados em 2014. Já em 2015, o volume de vendas caiu para 2.476.965, empurrando para o sétimo colocado nas vendas no mundo. Com isso, países como a Alemanha, índia e Grã Bretanha passaram à frente do mercado brasileiro.

Foto: Divulgação JATO Consult

Atualmente, o Brasil está na 9° colocação com 1.986.436 unidades em 2016, o segundo pior resultado global de emplacamentos, na frente apenas do Canadá, que teve 1.951.007 veículos vendidos, na lista dos 10 maiores mercados de veículos no planeta. O maior mercado de vendas de automóveis hoje é a China. Nos últimos três anos, o país lídera o ranking de emplacamentos globais, saltando de 20.971.769 unidades em 2014 para 22.358.140 em 2015. No ano passado, a China registrou crescimento e chegou a 25.523.313 de emplacamentos. Vale destacar que os dados de emplacamento incluem apenas veículos de passeio.

Os Estados Unidos permanecem na segunda colocação, com alta de 0,4% em relação a 2015, e 17.553.448 unidades emplacadas. O Japão continuou na terceira colocação, mesmo registrando queda de 1,6%, com 4.897.072 carros.

Segundo o levantamento da JATO Dynamics, a alemã Volkswagen foi o maior vendedor de veículos do mundo em 2016. Os grupos automotivos apresentaram crescimento com relação ao ano anterior (2015), para as três primeiras colocadas no ranking de vendas: Volkswagen Toyota 1 e GM Company, a alta foi de 3,3%, 1,7% e 0,8%, respectivamente, com total de emplacamentos em 9.087.193 unidades, 8.517.294 e 6.987.939 veículos. O grupo PSA foi o único que teve queda nas vendas, de 2,7% com total de 2.552.913 unidades emplacadas.

Foto: Divulgação JATO Consult

