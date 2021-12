Brasil fecha acordo automotivo com a Argentina

O ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil, Mauro Borges, fechou o acordo automotivo transitório com o ministro da Economia da Argentina, Axel Kicillof, e a ministra da Indústria, Debora Giorgi. O acordo, de um ano de duração, que vence no dia 30 de junho de 2015, estabelece que as fábricas instaladas no Brasil terão um teto de US$$ 1,50 para exportar ao mercado argentino a cada US$$ 1,00 que importem das montadoras instaladas na Argentina.

Na contramão, a Argentina, a cada US$$ 1,00 que exporta ao Brasil, poderá importar US$$ 1,50 de automóveis brasileiros. O sistema tem a função de servir como proteção à indústria argentina, já que sem o teto as montadoras no Brasil poderiam exportar maiores volumes para o mercado do sócio do Mercosul.

Na semana passada, o ministro Borges celebrou a assinatura do acordo como uma prova do "aprofundamento da integração do Mercosul". O ministro Borges também afirmou que "não ocorrerão restrições ao comércio", em referência às barreiras alfandegárias que o governo da presidente Cristina Kirchner aplicou sobre os produtos brasileiros, inclusive os automotivos. O acordo transitório servirá como resguardo-tampão para o comércio automotivo bilateral enquanto os dois governos não definem o acordo de longo prazo, que começaria em julho de 2015.

Este outro acordo teria duração de cinco anos, segundo afirmou a ministra Giorgi, que indicou que as negociações começarão em breve e deveriam estar concluídas em março do ano que vem. "Teoricamente, depois de encerrado esse acordo em 2020, deveria começar o livre comércio entre o Brasil e a Argentina", afirmou à imprensa Antonio Carlos Meduna, do Conselho de Administração da Sindipeças. "Nos últimos anos os governos, por um problema ou por outro, foram adiando o livre comércio", explicou.

Cone Sul

O intercâmbio automotivo nunca foi beneficiado com o livre comércio dentro do bloco do cone sul. O plano original do Mercosul, desde 1991, era que o livre comércio imperaria a partir do ano 2000. Mas, de lá para cá, desde o governo do presidente Fernando De la Rúa (1999-2001), passando pela administração Néstor Kirchner (2003-2007) até a presidente Cristina Kirchner, os negociadores argentinos conseguiram arrancar do Brasil permanentes renovações do regime.

Em Buenos Aires e Brasília ambos governos preferem utilizar o eufemismo de "comércio administrado" para a ausência de livre comércio. O atual regime automotivo vencia dia 30 de junho e foi renovado pela última vez em 2008. As reuniões para definir o novo regime automotivo foram adiadas em diversas ocasiões desde o segundo semestre de 2012.

Nos últimos tempos, apesar das pressões do Brasil para acelerar as conversas, do lado argentino predominava a lentidão, além das divergências internas na equipe econômica da presidente Cristina. O governo Kirchner está preocupado pela queda nas importações feitas pelo Brasil de automóveis made in Argentina, já que o mercado brasileiro absorve 88,8% das vendas automotivas argentinas ao exterior.

O volume comprado pelo Brasil equivale à metade da produção total argentina de automóveis. Dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da Argentina (Adefa) indicam que a produção automotiva caiu 36% em maio em comparação com o mesmo mês do ano passado, ficando em 50.938 unidades.

Segundo a Adefa, nos primeiros cinco meses de 2014 a produção de veículos foi de 257.519 unidades, o que indica uma redução de 22,2% em relação ao mesmo período de 2013. As montadoras também registraram uma queda de 39,2% nas exportações de automóveis ao Brasil em maio. A queda acumulada entre janeiro e maio foi de 24,3%.

A tensão é crescente no setor automotivo argentino, já que desde maio diversas montadoras, entre as quais a General Motors, Fiat, e a PSA Peugeot-Citroën, suspenderam turnos de operários para evitar o acúmulo de estoque de veículos. A Honda anunciou uma paralisação de sua atividade de um mês. Enquanto isso, sindicatos ameaçam ocupar fábricas de autopeças que suspendam ou demitam operários.

