Brasil absorve 87% da exportação de carros argentinos

A Associação de Fabricantes de Automóveis da Argentina (Adefa), anunciou na quarta-feira, 24, que o Brasil está absorvendo 87% das exportações argentinas de veículos. Segundo dados da Adefa, no primeiro trimestre deste ano a Argentina fabricou 176 mil unidades, 7,4% mais do que no mesmo período de 2012. Destas, 90 mil foram exportadas, a imensa maioria ao mercado brasileiro.

O volume exportado pela Argentina nos três primeiros meses representou 7% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em março, as exportações cresceram 43,1%.

Os analistas em Buenos Aires destacam que a saúde da indústria automotiva argentina depende em grande parte das compras brasileiras dos veículos fabricados no país. Segundo eles, a Argentina foi amplamente beneficiada com a decisão do governo brasileiro de prorrogar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) até dezembro deste ano.

Regime - Na agenda do encontro entre Dilma Rousseff e Cristina Kirchner também estaria uma discussão urgente sobre o comércio de veículos entre os dois países, já que em julho vence o regime automotivo renovado pela última vez em 2008. Negociadores brasileiros e argentinos estão com reuniões pendentes desde o segundo semestre de 2012 para definir os parâmetros do novo regime automotivo Brasil-Argentina.

O regime estabelece um comércio administrado e impede o livro comércio automotivo, previsto originalmente pelo Mercosul para funcionar a partir de 2000. Os argentinos esperam mais uma vez tirar proveito e serem beneficiados pela renovação do acordo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

