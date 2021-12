Braço para fora do carro é punição certa

Muitas pessoas têm maus hábitos no trânsito. Não importa o quão acostumadas com eles os motoristas estão, conduzir o veículo de forma errada pode danificá-lo, além de fazê-lo exigir manutenção mais frequentemente.

Duas práticas dão lentidão ao motorista: dirigir com o braço para fora e dirigir com o banco deitado. A primeira não só atrapalha o motorista, como também é proibida. Ela está prevista no artigo 252, e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a qualifica como infração média, com punição de 4 pontos na CNH do condutor e multa de R$ 85,13. Já dirigir com o banco para baixo pode dar dores na coluna do motorista, e, pior, pode fazer com que ele se enforque ao escorregar por baixo do cinto.

Uma das coisas principais quando se aprende a dirigir é a meia embreagem. Ela é necessária para se passar na prova do Detran e receber a Carteira de Motorista, mas não deve ser utilizada toda vez que o condutor estiver em uma subida. É preferível usar o freio, pois, quando usada excessivamente a embreagem, faz-se com que seus componentes sofram um desgaste maior. Outra prática que danifica a peça é manter o pé apoiado nela.

Se você não quiser forçar demais os componentes do sistema de direção, não vire o volante quando o carro estiver parado. Também não utilize a luz de neblina quando não for preciso, para não ofuscar a visão dos outros motoristas, e não dirija com a mão na alavanca de câmbio, já que isso pode danificar as engrenagens.



Se a gasolina ou o álcool estiverem acabando, vá direto ao posto. Não se deve andar com o combustível na reserva, isso prejudica a bomba e as válvulas injetoras.

Fonte: CESVI Brasil

