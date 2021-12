Brabus chega com uma trinca de endiabrados

A preparadora alemã Brabus desembarca no mercado brasileiro. Para tanto, oferece uma trinca poderosa - com um Classe C 18 Brabus, Classe C 20 Brabus e CLS 63 Brabus , todos da compatriota Mercedes-Benz. Iniciando oficialmente seus trabalhos em pleno 1º de abril (dia da mentira), a Brabus aposta na verdadeira capacidade de transformar carros-mansos em modelos pra lá de endiabrados. Por aqui, será representada pela revenda Europa Motors, em São Paulo.

A intenção é a de expandir sua operação a partir de 2015 para outros grandes centros como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Salvador. Para atrair novos clientes, a Brabus chega com tudo com o C 18 Brabus, modelo que tem valor sugerido de R$ 149 mil. O brinquedinho da Brabus traz um motor 1.6 turbo, com potência de 182 cavalos e torque de 280 NM. O C 18 Brabus atinge o zero a 100km/h em 8.2 segundos. A velocidade máxima chega a 230km/h. O sedã tem ainda um pacote aerodinâmico, com spoiler dianteiro montado no para-choque. Já o aerofólio traseiro funciona com mais eficiência para oferecer downforce. Internamente, o C 18 Brabus traz tapetes da marca Brabus, pinos de portas e pedais Brabus em alumínio.



Há ainda o C20 Brabus com motor 1.8 turbo, de 224 cv e 325 NM de torque. Assim, garante performance, atingindo o zero a 100km/h em 7.6 segundos. A velocidade máxima é de 243km/h. Tem valor a partir de R$ 175 mil. A versão mais topo da Babus é o CLS 63 Brabus, com um motor 5.5 V8 biturbo. Seus 620 cv e 1000 Nm levam o cupê de quatro portas aos 100 km/h em 3,5 segundos, e depois aos 320 km/h de velocidade máxima. No pacote aerodinâmico, o CLS 63 Brabus vem com spolier de fibra de carbono, rodas Monoblock F de 19 polegadas - com opção de jogo de 20 polegadas -, difusor de fibra de carbono com escapamento "valve controled" que permite ao toque de um botão selecionar o modo loud ou quiet - ronco mais agressivo ou suave - entre as opções disponíveis. O valor inicial do modelo é US$ 310 mil.



Todos componentes são manufaturados em OEM Quality, enquanto os motores têm garantia de dois anos ou 100.000 km (para veículos 0km). Há ainda pacotes de personalização disponíveis para consultas.

