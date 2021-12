Botas garantem o estilo e a segurança dos motociclistas

Para andar de moto é preciso alguns cuidados. Além do capacete, outros itens são essenciais para garantir a segurança completa do motociclista. A lei obriga o capacete e a vestimenta adequada para conduzir motos. Mas ainda não foram definidos critérios para os itens de vestimenta. Segundo o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido o piloto utilizar calçado que não se firme nos pés – como chinelo – ou que comprometa o uso dos pedais.

Por isso, as botas são os calçados ideais para motociclistas, visto que os pés (calcanhares) são uma das partes mais vulneráveis do corpo.

Nas butiques das revendas há opções de botas para homem e mulher também. Elas são compostas por reforços extras, mais rígidas e incluem proteções na área dos tornozelos. Os calçados têm reforços extras para a troca de marchas, evitando assim maior desgaste na bota do pé direito do condutor.

Os modelos sem cadarço são mais aconselháveis por não correr risco de enroscar na corrente. Opções Lojas como a Motopema Honda, Bug Motos, BMW e Harley-Davidson oferecem modelos de canos baixos e altos, impermeáveis e com calcanhares e biqueiras reforçadas de aço. As botas são fabricadas com forro interno respirável, material refletor na traseira, borracha antiderrapante e revestidos de couro. Há ainda no mercado opções de coturnos que protegem e permitem também o uso casual, sem abrir mão de conforto e estilo.

Fabíola de Almeida, 29, pilota sua moto Bros 150 cc (Honda). Ela tem dois pares de botas, uma de cano baixo para passear no dia a dia e a outra de cano alto para estradas ou percursos longos. A técnica de enfermagem garante que as botas oferecem segurança em momentos de frenagem, ao apoiar os pés no asfalto e para manobrar a moto, por ser antiderrapante. “Um amigo sofreu um acidente na BR-324. A perna direita foi imprensada na lateral de um carro e ele fraturou a canela e o pé. Se estivesse de bota, não teria se machucado”, conta Fabíola.

O diretor-executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), José Eduardo Gonçalves, alerta que os calçados adequados são essenciais para aumentar a segurança do motociclista, principalmente em caso de quedas, ajudando a evitar escoriações e lesões. “Um acidente comum é o de o pé do motociclista raspar nas guias, valetas ou calçadas em curvas que exigem a inclinação da moto. Além disso, numa colisão lateral com outro veículo, o pé fica totalmente desprotegido com um calçado de uso diário”. Segundo ele, mais de 30% das sequelas ocasionadas por acidentes com motos são evitados com o uso de equipamentos como calças e jaquetas especiais, além de luvas e botas.

Botas para mulheres: