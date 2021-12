Boss lança nova linha de amplificadores

A Boss, fabricante de equipamentos de áudio, lançou no Brasil uma nova linha de amplificadores: os modelos CE1004 e R2504. Eles possuem tecnologia MOSFET (que aumenta a potência do som produzido), quatro canais de saída, proteção de super aquecimento e curto circuito dos alto-falantes, potência total de 1000 Watts e controle remoto de volume do subwoofer.

Os amplificadores ainda contam com circuito Soft Turn-On, LEDs indicadores de ligado e proteção, operação Tri-Mode, ligação em Bridge, resposta de freqüência de 9 a 50000 hertz, variação do divisor de baixas freqüências de 35 a 160 Hz, relação sinal ruído (SNR) de 102 dB e impedância mínima dos alto-falantes de 2 Ohms (em modo Bridge de 4 Ohms).

O modelo CE1004 custa R$ 429,00 e o R2504, R$ 329,00.

adblock ativo