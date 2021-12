Bonneville Bobber esbanja estilo

Surgido logo após a Segunda Guerra Mundial, o estilo "Bobber" hoje vive seu auge entre as motocicletas que remetem ao passado. Um bom exemplo é a Triumph Bonneville Bobber, lançada no final do ano passado durante o Salão Duas Rodas, realizado em São Paulo.

A ideia desse movimento de customização criado por soldados regressos da guerra é manter apenas o essencial nas motocicletas. Tanto que, no caso da Bonneville Bobber, há apenas um banco – nada de garupa aqui. Trata-se de um assento "flutuante", com base em aço inoxidável. Sobre um pequeno trilho, pode correr para frente e para cima se a ideia for pilotar esportivamente; ou para baixo e para trás para uma condução mais tradicional e confortável.

Já o estilo da traseira é garantido pelo "braço oscilante cage, com suportes de montagem do cavalete central e também pela suspensão traseira monochoque oculta. Para complementar a inovação de engenharia e o visual imponente, a moto vem com a tecnologia clean line, que inclui o escapamento em linha reta com o catalisador oculto", explica a marca inglesa.

À frente do condutor, mais minimalismo: o painel, também ajustável (mais plano ou mais inclinado), não traz qualquer tipo de proteção. Só não economiza nas informações do computador de bordo, que exibe de modo digital indicador de marcha, odômetro total e parcial, conta-giros, modos de pilotagem (chuva e estrada), indicador de revisão, autonomia e nível do combustível. Tudo acomodado dentro de um velocímetro analógico.

No quesito segurança, há freios ABS e controle de tração. Quanto às dimensões e capacidades, são 2,23 m de comprimento, 800 mm de altura do guidão, 1,51 m de entre-eixos e 228 kg. O tanque tem capacidade para 9,1 litros de combustível.

Sua base é a Bonneville T120, mas aqui o guidão é mais amplo, o para-lama é em aço e as rodas são raiadas. A posição de guiar é boa, mas pode cansar o piloto em longas jornadas. É moto para passeios curtos.

Contudo, ela pode ser prática no dia a dia, passando no corredor entre os carros sem dificuldades. Nas curvas, é preciso algum cuidado até que se encontre o limite do quanto podemos incliná-la. Baixa em relação ao solo (690 mm), transmite segurança.

O motor bicilíndrico de 1.200 cc gera 77 cavalos de potência a 6.100 rpm e 10,8 kgfm. Ele está acoplado a um câmbio de seis marchas. Em relação à Bonneville T120, aqui o torque é mais abundante (10% superior) nas baixas rotações. Se o condutor tiver apetite, a Bonneville Bobber pode ser bruta nas acelerações.

Mas, como tudo tem um preço, a Bonneville Bobber cobra R$ 49.990 para entregar altas doses de estilo e diversão ao volante.

