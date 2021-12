Bomber lança linha de som Destroyer 2014

A Bomber apresentou mais uma linha de equipamentos de som automotivo, a Destroyer 2014. A coleção é indicada para quem gosta de alta potência sonora e já está disponível nas redes de distribuidores do Brasil.

A Destroyer 2014 possui garantia de 12 meses do fabricante e pode ser adquirida separadamente. Confira os itens:

Super Tweeter Destroyer: com tampa injetada em policarbonato, possui potência (w RMS) 90 c/ Crossover em 6 KHz 6Db/8a; sensibilidade ( dB/W/m) 106; frequência (Hz) 6.000 a 20.000 e impedância 8.



Driver Destroyer: possui potência (w RMS) 90 c/ Crossover em 2KHz 6Db/8a; sensibilidade (dB/W/m) 95; frequência (Hz) 1.200 a 7.000 e impedância 8.



Kit Two Way Destroyer: formado pelo Mid Bass, com potência de 60 w RMS, e pelo Tweeter, conjunto magnético com imã de Neodímio, tem impedância de 4 Ohms; 65 Hz e sensibilidade de 86 db (1w/1m).



Quadriaxial 6x9: com potência de 150W RMS/300 Watts Rms Par, tem impedância 4 Ohms; 57Hz e sensibilidade 88 db (1w/1m).



Subwoofer Destroyer 8'' D2 e D4: com potência de 500W RMS, possui conjunto magnético duplo; cone em celulose prensada, que garante alta rigidez, entre outros diferenciais. Pode ser encontrado em duas especificações:



Subwoofer Destroyer 8'' B4 - 500W: impedância de 4 Ohms; 43 Hz e sensibilidade 85 db (1w/1m).



Subwoofer Destroyer 8'' D4 - 500W: impedância de 2x4 Ohms; 46Hz e sensibilidade de 85 db (1w/1m).



Subwoofer Destroyer 10'' D4; 12 D4 e 15'' D4: tem potência de 800 W RMS para o modelo 10'' e 1200 W RMS para os modelos 12'' e 15''. Pode ser encontrado em três especificações:



Subwoofer Destroyer 10'' D4 - 800W: impedância 2x4 Ohms; 39 Hz e sensibilidade 84 db (1w/1m).



Subwoofer Destroyer 12'' D4 - 1.200W: impedância 2x4 Ohms; 30 Hz e sensibilidade 87 db (1w/1m).



Subwoofer Destroyer 15'' D4 - 1.200W: impedância 2x4 Ohms; 35 Hz e sensibilidade 87 db (1w/1m).



Woofer Destroyer: com 1200W RMS de potência para 12''B4 e 15''B4, ambos possuem frequência (Hz) de 40 a 2.000 e sensibilidade de 88 para o 12'' e 91 para o 15''.

