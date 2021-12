Bom mesmo é ter um caminhão!

O baiano Josenildo Cruz, 41 anos, espera realizar um sonho que pertence a muitos caminhoneiros: vencer a competição de Melhor Motorista de Caminhão do Brasil (MMCB). O primeiro passo para essa conquista foi dado durante uma semifinal regional realizada no dia 22 de setembro, em Vitória da Conquista, onde Josenildo concorreu com outros 23 participantes a um lugar na final e levou a melhor. Se vencer, ele será o 2º baiano a conquistar o título de melhor caminhoneiro do Brasil (leia matéria abaixo).

Foi por meio do atual campeão, Fernando Pitanga, que Josenildo soube da disputa. Logo de primeira, esse motorista dedicado deixou para trás outros 47 mil participantes que se inscreveram com ele. Agora, o baiano sortudo aguarda, com outros 19 competidores, a grande final, que será realizada de 25 a 27 de outubro.

A experiência de 11 anos não é a única aliada desse baiano retado. Além de ser filho de carreteiro, Josenildo gosta da profissão desde moleque e diz dirigir por amor. "Vou batalhar para conseguir o primeiro lugar", garante ele.

O prêmio para quem vencer a disputa será de R$ 30 mil, distribuídos em aparelhos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos, além de R$ 6 mil em dinheiro e viagem com acompanhante para conhecer a matriz da Scania, a organizadora da competição. Segundo o coordenador do evento, Rodrigo Machado, a competição busca valorizar a profissão e incentivar os motoristas a dirigir com mais segurança .

Bahia já levou o prêmio! - Vitória para mudar a vida

Parece que a Bahia está sortida de bons caminhoneiros. No concurso de 2010, Fernando Pitanga, 37, competiu com outros 28.505 motoristas e venceu a disputa de melhor caminhoneiro do País. Carreteiro há 15 anos, ele ficou sabendo do evento por outros colegas ao realizar a revisão do caminhão que dirigia. O prêmio de primeiro lugar mudou a vida de Fernando. Graças à competição ele conseguiu o apoio da empresa na qual trabalhava para financiar um caminhão e abrir a própria transportadora. Há um ano e meio, ele tem rodado o País com o novo caminhão, conseguiu dar uma vida melhor para a família e realizou o sonho de comprar uma bela Picape S 10. Segundo ele, a família não o apoiava, pois passava muito tempo distante, mas hoje se orgulham. "Estou torcendo por Josenildo".



Veja como é - Por dentro da disputa

As inscrições para a Competição de Melhor Motorista Caminhoneiro do Brasil foram realizadas de 7 de maio a 26 de julho. A carteira de habilitação na categoria E foi requisito para os competidores. O evento já está na 4ª edição e este ano bateu o recorde de 47 mil participantes. Na 1ª etapa, foi respondida uma prova com temas relacionados à legislação, preocupação ambiental e condução responsável, defensiva e econômica. Assim como nas semifinais, a final contará com uma prova de check-list, uma de manobras e outra de percurso. Todos os participantes fazem curso online gratuito com o tema "Atendimento eficaz". Em cada fase regional, os três melhores classificados ganham um curso de treinamento em uma das escolas de motorista apoiadas pela Scania.

Não é mole!

Josenildo conta que chega a trabalhar 12h por dia e a folga depende da programação. Além da falta de investimento na profissão, a família fica muito tempo só.

adblock ativo