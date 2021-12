Boa postura melhora a direção e a saúde

Dirigir por muito tempo ou em longas distâncias é rotina para muitos motoristas. O trânsito lento e a tensão acabam fazendo parte do trajeto dos baianos, e os maiores reflexos deste conjunto de fatores é o que afeta diretamente a saúde, em especial a coluna e a cervical.

A causa mais frequente para o aparecimento das dores é má postura ao dirigir. Posturas erradas que podem ser evitadas juntamente com uma série de hábitos positivos.

Os principais sintomas de uma postura errada ao dirigir, segundo Geraldo Magalhães, fisioterapeuta e especialista em coluna vertebral, são dores e formigamentos que afetam outros membros, como braços e pernas, que podem também evoluir para problemas como escoliose (desvio da coluna vertebral), lombalgia (dores lombares) e cervicalgia (dores cervicais). "Dores nas pernas são sinais de problemas circulatórios quando há excessiva flexão dos joelhos e o banco é mantido muito próximo dos pedais" explica o especialista.

Ficar sentado por muito tempo pode ser prejudicial para coluna lombar, pois nela há aumento da pressão nos chamados discos intervertebrais, uma espécie de amortecedores da coluna. Além do mais, ombros encolhidos ou manter os braços esticados sem descanso podem gerar problemas ainda mais graves. "As hiperlordoses e escolioses acentuadas pelo longo período de direção agravam os sintomas da artrose, por exemplo. Logo a má postura no trânsito pode piorar quadros pneumológicos, circulatórios e ortopédicos", conta Geraldo.

Por isso, o especialista ressalta que adotar uma postura ideal para dirigir é trivial na prevenção de lesões da coluna vertebral. "O ideal é que o condutor posicione o banco numa distância nem tão próxima nem tão distante do volante e pedais, para que os joelhos não fiquem excessivamente flexionados, isso sobrecarrega o sistema circulatório", alerta Geraldo.

Para evitar dores e contrações nos ombros, os braços também devem ficar levemente flexionados. Toda a coluna lombar e dorsal deve permanecer devidamente apoiada no encosto exceto o pescoço que deve manter um pequena distância, pois apoiá-lo por muito tempo em viagens longas pode dar sono. O ângulo ideal entre o assento e o encosto é em torno de 100° a 110º, ou seja, o encosto fica levemente inclinado para trás. A posição ereta que tradicionalmente os motoristas adotam (o ângulo de 90º) pode causar um aumento excessivo de pressão na coluna, predispondo a formação das hérnias de disco.

Colado ao volante

O encosto reto demais e próximo ao volante causa desconforto, pois deixa a musculatura tensa e, em casos de acidente, as complicações serão maiores. A proximidade pode impactar os joelhos no painel e lesionar gravemente. Sem contar que a flexão excessiva das pernas e braços atrapalha na circulação, principalmente se for dirigir por horas.



Posição playboy

Inclinar demais o banco, ou seja, dirigir "deitado", aumenta o risco de deslizar sob o cinto em caso de colisão. A distância do assento deve ser ajustada para que os joelhos permaneçam levemente flexionados, pois se os joelhos e braços estiverem esticados, em uma colisão, o impacto pode fraturar as pernas, quadril ou até mesmo a base da coluna.

