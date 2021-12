BMW Z4 está de volta

Os roadsters viraram peças raras nas ruas do Brasil. Os conversíveis de baixa silhueta e de centro de gravidade para duas pessoas são carros divertidos, para curtir. O segmento desses esportivos de um nicho cada vez mais seleto tem de volta um representante no País: a BMW lança o Z4 após período de pré-venda. A terceira geração do roadster, fabricada na Áustria, está à venda por R$ 309.950 na versão sDrive30i M Sport.

Seu motor 2.0 TwinPower Turbo de quatro cilindros gera 258 cavalos de potência e torque de 40 kgf-m de 1.550 a 4.400 rpm. Esse "brinquedinho" acelera de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. A tração traseira e a transmissão automática Steptronic de oito marchas (com alavancas atrás do volante) contribuem para esse desempenho empolgante.

Os faróis trazem novidades: pela primeira vez as duas fontes de luz estão posicionadas uma sobre a outra. O design verticalizado das máscaras é recortado, na parte superior, por uma faixa diagonal com luzes indicadoras de direção integradas. O novo BMW Z4 vem com faróis de LED de série. Atrás, um difusor de ar está integrado à tampa do porta-malas. O visual do spoiler traseiro é reforçado pelos contornos laterais e pelos dutos de escape posicionados nas extremidades.

O novo BMW Z4 cresceu em relação à geração anterior. Ele é 85 milímetros mais longo que o anterior (4,324 metros), 74 mm mais largo (1,864 m) e 13 mm mais alto (1,304 m). A distância entre eixos foi encurtada para 2,470 m – 26 mm menor que a da geração anterior.

E não poderiam faltar tecnologias inovadoras. O Intelligent Personal Assistant permite ao motorista interagir com o veículo e executar diversos recursos por meio do comando de voz, em português. O Live Cockpit Professiona agrega o Head-up Display colorido e duas telas digitais, de 12,3 e 10,25 polegadas, e o Driving Assistant, como sistema de segurança, alerta o motorista sobre situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira e mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras funções.

O pacote aerodinâmico M Sport inclui para-choque dianteiro com três amplas entradas de ar; saias laterais, para-choque traseiro com bordas laterais altamente distintas e rodas de liga-leve M Double-spoke, de 18 polegadas.

A capota retrátil de lona, de cor preta, é acionada eletricamente, com abertura ou fechamento em apenas 10 segundos, mesmo com o veículo em movimento, a velocidades de até 50 km/h.

Essa nova geração do BMW Z4 empresta partes da mecânica e plataforma ao cupê de dois lugares Toyota Supra, ambos produzidos pela Magna-Steyr.

